SSI: Smitten følger bedre scenarium end ventet

Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut, skriver, at det går bedre end frygtet med coronasmitten.

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum skriver mandag aften på Twitter, at smitten følger et mere gunstigt scenarium end det, der blev lagt til grund for den lille genåbning i starten af marts.

I slutningen af februar indgik regeringen og flere partier en aftale om, at elever i flere regioner kunne vende tilbage til skole. Her blev der fokuseret på, at SSI's modeller med den åbning estimerede 870 indlagte midt i april, og at der ikke var plads til mere åbning. Men det er altså gået bedre end ventet.

- Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier vores modellører regnede på.

- Så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt april også langt til dramatisk udvikling i for eksempel Tjekkiet og Estland, skriver Henrik Ullum på Twitter.

/ritzau/