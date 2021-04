SSI: Smitterisiko stiger ved droppet krav om bordbestilling

Selv om man lukker færre gæster ind, vil fjernelse af krav om bordbestilling føre til flere smittede.

Det øger smitterisikoen, hvis man afskaffer kravet om bordbestilling på restauranter og barer, selv om man samtidig begrænser antallet af gæster med 10 til 15 procent.

Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) ifølge DR.

- Det vurderes, at et skærpet arealkrav ikke i samme omfang som tidsbestilling vil medvirke til at begrænse antallet af impulsive gæster - især for barer og værtshuse, skriver SSI i et notat ifølge DR.

- Begrænsninger i antallet af gæster ved et arealkrav på 10 procent henholdsvis 15 procent vurderes at være så begrænset, at risikovurdering for smitte for serveringssteder øges til middelhøj, lyder det fra SSI.

Det er et forslag, som restaurationsbranchen selv er kommet med, som SSI har regnet på.

Kravet om at bestille bord 30 minutter før ankomst blev indført, i forbindelse med at Folketinget valgte at fremrykke genåbningen af restauranter og barer med to uger, så de fik lov at åbne 21. april.

Selv om SSI vurderer, at der vil være øget smitterisiko ved at følge restaurationsbranchens forslag, er erhvervsminister Simon Kollerup (S) åben for at diskutere reglen med de øvrige partier.

Det skriver han i en mail til Folketingets erhvervsordfører, skriver TV2.

Tiden begynder dog at løbe, da kravet om bordbestilling kun gælder frem til 6. maj.

/ritzau/