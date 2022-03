SSI: Tre ud af fem voksne har haft corona siden november

Siden begyndelsen af november har omkring 59 procent af voksne mellem 17 og 72 år været smittet med coronavirus.

Det estimerer Statens Serum Institut (SSI), lyder det i en pressemeddelelse.

Resultaterne kommer fra tredje runde af bloddonorundersøgelsen, som SSI samarbejder med landets blodbanker om.

I tredje runde, der dækker uge 7 (14. til 20. februar), testede man blod fra i alt 5310 donorer.

Det er en stigning siden anden runde fra uge 5, udtaler professor Christian Erikstrup fra Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital.

Han er en af initiativtagerne til Det Danske Bloddonorstudie.

- Andelen med antistoffer fra covid-19-infektion er steget 15 procentpoint siden den forrige runde i uge 5.

- Det er langt mere end mellem første runde i uge 3 og anden runde. Her steg andelen kun 6,7 procentpoint, lyder det i pressemeddelelsen.

Af undersøgelsen fremgår det, at forskerne fandt, at 34 procent af bloddonorerne havde dannet antistof siden 1. november 2021.

Men resultaterne vurderes at afspejle, hvor meget overstået smitte der var tilbage til 1. februar i uge 5. Det skyldes en forsinkelse i målingen af antistoffer: Dels tager det et par uger, før antistoffer dannes efter smitte - dels må donorer ikke tappes inden for to uger efter positiv test eller feber.

- Ved fremskrivning til den 22. februar anslås, at 59 procent af 17-72-årige danskere har været smittet. Denne fremskrivning er behæftet med en betydelig usikkerhed, og den udgør derfor blot et skøn.

- Resultaterne peger samtidig på, at mørketallet - det vil sige andelen af infektioner, der ikke fanges i antigen- eller PCR-test – udgør cirka en tredjedel af alle infektioner, står der i undersøgelsen.

SSI understreger, at beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed.

Det er, fordi undersøgelsen kun bygger på smitte blandt 17-72-årige ellers raske danskere. Det skyldes, at der er en række krav til ens helbred, man skal opfylde for at blive bloddonor.

Desuden bygger studiet på en antagelse om, at smitte blandt donorer er den samme som blandt ikkedonorer, lyder det.

Overvågningen løber hver anden uge frem til slutningen af foråret 2022.

