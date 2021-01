SSI: Usandsynligt at ny variant spreder sig som den britiske

Sydafrikansk coronavariant, der for første gang er påvist i Danmark, er mere smitsom, men ikke farligere.

Der er lørdag blevet registreret det første tilfælde med en sydafrikansk variant af coronavirus i Danmark.

På linje med den britiske variant - B117 - der har spredt sig i Danmark, er den mere smitsom end varianter, der hidtil har været i landet.

Det fortæller Tyra Grove Krause, der er faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI).

- Den er kendetegnet ved, at den har en øget smitsomhed, og man har set, at den har spredt sig i Sydafrika, som man har set B117-varianten sprede sig i England og Irland.

- Den ser ikke ud til at være farligere end de andre varianter, vi kender, siger hun.

Den britiske er 50-74 procent mere smitsom end de gængse varianter, men der er ikke sat tal på, hvor meget den sydafrikanske smitter.

Men ifølge Tyra Grove Krause viser den samme takter som B117.

Selv om varianten ikke i sig selv er mere farlig, kan den indirekte være det, fordi den smitter flere.

Gennem november, december og januar er der blevet fundet et stigende antal tilfælde af den britiske variant i Danmark.

Inden for de kommende måneder kan den potentielt blive den dominerende virusvariant i Danmark.

Tyra Grove Krause kalder det usandsynligt, at den sydafrikanske variant vil sprede sig på samme måde, som man ser med den britiske.

- Man kan ikke udelukke, at den begynder at sprede sig mere bredt i Danmark, men nu har vi kun et tilfælde indtil videre.

- Styrelsen for Patientsikkerhed laver intensiveret smitteopsporing, så jeg tror, at den vil have svært ved at udkonkurrere B117, som allerede nu har et godt tag i Danmark, siger hun.

Tyra Grove Krause vurderer heller ikke, at man bør indføre yderligere restriktioner, der er direkte målrettet mod de smitsomme varianter.

- Der er allerede en del restriktioner - både i forhold til rejser og test - og der bliver lavet en intensiveret kontaktopsporing for de her varianter, så jeg mener, at vi gør, hvad vi kan, siger hun.

Den sydafrikanske variant er fundet, fordi SSI analyserer en andel af alle de positive coronaprøver for, hvilken variant af coronavirus de stammer fra.

Fra starten af det nye år kan SSI analysere alle positive prøvesvar, men det tager dog omkring en uge, inden der er et svar på, hvilken variant der er tale om.

I denne uge har Statens Serum Institut taget en ny coronatest i brug, som kan fange, om man er smittet en særlig variant - eksempelvis den britiske.

Den nye test er dog ikke udviklet til at kunne påvise den sydafrikanske variant.

I stedet er SSI ved at udvikle en anden metode - spike-sekventering - der inden for et døgn vil kunne påvise, om man smittet med de mere smitsomme varianter.

Der er ikke nogen tidshorisont for, hvornår den metode kan blive taget i brug.

