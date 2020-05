SSI: Zoo og højskoler kan åbne uden stor smittefare

Danmark kan gå til fase 3 af genåbningen, hvis befolkningen fortsætter holder afstand, viser SSI-rapport.

Hvis den danske befolkning bliver ved med at holde afstand og har god hygiejne, vil det være muligt at genåbne flere dele af samfundet fra starten af juni, uden at det fører til et voldsomt pres på landets sygehuse.

Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) i en rapport, som Folketingets partiledere har fået tilsendt onsdag formiddag forud for forhandlingerne om en yderligere genåbning af Danmark.

Der er regnet på et scenarie, hvor man åbner museer, teatre, biografer, zoo, højskoler, dele af den offentlige sektor, forskning, voksenuddannelser - herunder AMU-kurser - og indendørs idræt.

I det scenarie vil antallet af indlagte været stagnerende de næste par måneder.

Frem mod 1. oktober vil antallet af indlæggelser ligge på under 100 i Region Hovedstaden og 50 i Region Sjælland. Tallene er i øjeblikket henholdsvis 83 og 26.

SSI har kun regnet på belastningen på sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har flest smittetilfælde i Danmark.

Hvis befolkningen slækker på at holde afstand og god hygiejne, er der derimod stor risiko for en stor stigning i antallet af indlæggelser.

