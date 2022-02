Birthe Neumann har for sin skildring af Karen Blixen modtaget karrierens sjette Robert-pris.

Stående ovationer: Neumann hædret for Blixen-portræt

For sit portræt af den verdensberømte danske forfatter Karen Blixen i Bille Augusts psykologiske drama "Pagten" blev skuespillerinden Birthe Neumann hædret med en Robert-statuette i kategorien Bedste Kvindelige Hovedrolle lørdag aften.

- Jeg ved ikke, hvad jeg have forventet mig af i aften. Det her er i hvert fald overvældende.

- Det har det egentlig været hele vejen igennem - det at få lov til at arbejde med Karen Blixen, siger Birthe Neumann, da hun endelig kan få et ord indført.

"Pagten" centrerer sig om Karen Blixens relation til den unge digter Thorkild Bjørnvig.

De indgår en pagt: Hun lover at gøre ham til en stor kunstner, mod at han skal adlyde hende ubetinget - uanset prisen.

- Det var min opgave at skulle gestalte Karen Blixen, og det så jeg virkelig meget frem til, fordi hun har altid været mit idol, siger Birthe Neumann og fortsætter:

- Jeg har læst hende, siden jeg var ganske ung, og som alle andre beundret hende, denne verdensdame, som var et multitalent, en genial forfatterinde, og som på alle områder, hun kunne udfolde sig, var en ener, lyder det fra den 74-årige skuespillerinde.

Der var også hæder til den 32-årige skuespiller Simon Bennebjerg, der portrætterer Thorkild Bjørnvig i "Pagten".

Statutten for "Pagten" er karrierens sjette Robert-pris for Birthe Neumann.

Senest vandt hun en i 2013 i kategorien Bedste Kvindelige Birolle I En Tv-serie for julekalenderen "Julestjerner".

Den første Robert-pris fik Birthe Neumann tilbage i 1995 i kategorien Bedste Kvindelige Birolle for filmatiseringen af Lise Nørgaards erindringsbog "Kun en pige".

/ritzau/