Står det juridiske køn over det biologiske køn i kirken?

Har et par bestående af en mand og en kvinde ret til at blive viet ved en heteroseksuel vielse, hvis den ene har fået foretaget juridisk kønsskifte og altså blev født med et andet køn end sit nuværende? Og kan en præst med den holdning, at man har det køn, man er født med, tillade sig at sige nej tak til at vie transkønnede?

De spørgsmål stiller retsteolog Kristine Garde i en kronik i dagens avis, hvor hun sætter fokus på de potentielle udfordringer, der kan opstå i folkekirken, når man i dag kan få foretaget juridisk kønsskifte. De to omtalte vielsesritualer er det traditionelle vielsesritual for par af forskelligt køn og ritualet for vielser mellem to af samme køn, som blev indført i folkekirken i 2012.