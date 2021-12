Stabschef genkender ikke Heunickes håndskrevne noter fra minkmøde

Magnus Heunicke har selv forklaret, at noterne langt fra var udtømmende. De skulle ikke læses som et referat.

Statsministerens rådgiver, stabschef Martin Justesen, mener ikke, at det er rigtigt, at det var departementschef i Justitsministeriet Johan Kristian Legarth, der som den første på et centralt møde indstillede aflivning af alle mink.

Det siger han under afhøring i Minkkommissionen fredag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har taget noter til mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november sidste år.

Det var på det møde, at beslutningen blev truffet i regeringens top om at aflive alle mink. Noterne er interessante, fordi der ikke findes noget referat fra mødet i koordinationsudvalget.

Ifølge Heunickes noter lagde Legarth op til, at alle mink skulle aflives. I noterne har sundhedsministeren noteret Legarth for at "mink slås ned".

Men den udlægning genkender Martin Justesen ikke. Det var også en anden forklaring, end den Johan Kristian Legarth selv kom med under en afhøring tidligere på måneden.

– Jeg mener ikke, at det er en korrekt gengivelse, siger han under afhøringen.

– Det ville også forekomme mig unaturligt, at det er en departementschef, der i begyndelsen af mødet kommer med en meget konkluderende indstilling.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) var syg med covid-19 og var derfor ikke til stede på mødet. Departementschefen var der derfor i hans sted.

Magnus Heunicke forklarede selv under sin afhøring i Minkkommissionen, at noterne langt fra var udtømmende og ikke skulle læses som et referat.

Kommissionen fik noterne præsenteret i håndskreven form, mens Heunicke sad og læste dem højt, så de kunne tydes korrekt.

- Der er nogle elementer i det, jeg sagtens kan genkende. Men der er også nogle ting, jeg studsede over, siger Martin Justesen om noterne.

Han fortæller desuden under afhøringen, at han i forlængelse af Heunickes afhøring talte med Barbara Bertelsen, som er departementschef i Statsministeriet, om noterne.

De talte om, at de var kommet frem sent. Justesen nævnte også, at han kunne genkende det meste, men ikke alt.

Granskningskommissionen, også kendt som Minkkommissionen, blev nedsat af alle Folketingets partier i slutningen af 2020.

Kommissionen har til opgave at kulegrave forløbet op til og efter ordren om at aflive alle mink i Danmark 4. november 2020.

/ritzau/