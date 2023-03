Stadig flere cyklister erstatter rugbrødsmotoren med en elcykel

Flere og flere cyklister suser rundt på en elcykel.

De seneste fem år er antallet af importerede elcykler steget med over 200 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

En af de store årsager til stigningen skyldes, at kundesegmentet har udvidet sig. Nu er det danskere i alle aldersgrupper, som anskaffer sig en elcykel.

Det vurderer Thomas Johnson, der er direktør i brancheforeningen Danske Cykelhandlere.

- Elcyklen har groft sagt udviklet sig fra at være den her "bedstemor-bedstefar-agtige" cykel med stort, synligt batteri, til nu at være nogle mere lette og designprægede cykler, hvor batteriet er integreret så godt, at det ofte næsten eller slet ikke kan ses.

- Og det appellerer til det yngre kundesegment, fordi cyklerne er blevet smartere. Men også fordi de opfylder et reelt behov, siger han.

I 2017 blev der importeret cirka 40.000 elcykler, mens der i 2022 blev importeret cirka 120.000. Til sammenligning er antal importerede almindelige cykler faldet i perioden, men de ligger dog fortsat langt over antallet af elcykler.

I 2017 blev der importeret lidt over godt en halv million cykler med rugbrødsmotor, mens tallet i 2022 var cirka 380.000.

Tallene er udtryk for, hvor mange cykler, der bliver importeret til Danmark, ikke hvor mange der konkret bliver solgt. Der findes ikke samlet tal for salg af cykler og elcykler til forbrugere i Danmark.

Cykelhandlerne oplever, at elcyklen opfylder mange forskellige behov hos kunderne. Fælles er dog, at den er blevet et alternativ til andre transportmidler, siger Thomas Johnsen.

- Har man 15 kilometer på arbejde og et ønske om ikke at komme svedig frem, så er elcyklen en god mulighed for at tage cyklen frem for bil, bus eller tog.

- Det er også ofte familier, der køber elcykler eksempelvis med anhænger, så de kan hente børn og handle ind, og på den måde måske undgår at købe en bil. Ofte er elcyklen også noget, der erstatter bil nummer to, siger han.

Der er en betydelig samfundsøkonomisk gevinst ved at vælge cyklen. Det gælder, uanset om det er en cykel med motor eller en almindelig cykel.

Samfundet sparer cirka otte kroner, hver gang en dansker cykler en kilometer på en cykel frem for at tage bil, bus eller tog. For elcykler er det cirka fire kroner, viser beregninger fra Transportministeriet.

Danske Cykelhandlere forventer, at der i de kommende år vil være endnu flere danskere, der køber elcykel.

- Der er så mange fordele ved at have en elcykel, og de fordele vil kun slå endnu mere igennem i de kommende år.

- Skeler man til Holland, som altid er lidt foran Danmark i forhold til cyklisme, så er mere end 50 procent af de solgte cykler i landet nu med el.

- Det, der sker i Holland, sker typisk i Danmark med lidt forsinkelse, så det er klart den udvikling, vi forventer at se i Danmark, siger Thomas Johnsen.

Lige nu udgør antallet af elcykler cirka 24 procent af det samlede antal cykler i Danmark.

