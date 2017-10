Stadig flere danskere får lov at dø i deres hjem

Færre dør på hospitalet, viser ny undersøgelse, og et flertal af borgerne vil da også helst dø derhjemme. Sundhedsvæsenet og kommunerne kan dog gøre meget for, at endnu flere ender med at slutte livet i vante omgivelser, mener fagfolk

Et flertal af danskerne vil helst dø i deres eget hjem frem for på en hospitalsstue. Og udviklingen går da også i retning af, at flere får det ønske opfyldt.

I de sidste 35 år er andelen af danskere, der dør under en indlæggelse på enten sygehus eller hospice, nemlig faldet fra 54 til 43 procent. Til gengæld sov 57 procent af de danskere, der i 2016 afgik ved døden, ind i deres eget hjem, på et plejehjem eller et andet sted uden for hospitaler og hospicer. Det estimerede en undersøgelse fra Momentum, Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, i denne uge.

Birgit Fur er sygehuspræst på Kolding Sygehus og sognepræst i Brændkjærkirken i Kolding Syd. Ifølge hende handler folks ønske om at dø hjemme ”firkantet sagt” om et ønske om ”at dø som et afholdt menneske i stedet for at dø som en patient”. Kærligheden fra de pårørende forsvinder selvfølgelig ikke, når den døende bliver indlagt på sygehuset, men omgivelserne har stor betydning for mange døende, siger hun.

”Derhjemme har man billederne på væggen, man har katten i fodenden, og man har kommen og gåen på en anden måde og folk, der laver mad til én,” siger Birgit Fur, der dog tilføjer, at ”det, der kan afholde nogle fra at skulle dø i hjemmet, er for det første frygten for at have ondt og frygten for smerterne i den sidste tid, og der stoler de døende rigtig meget på, at de kan blive mere dækket ind på et sygehus, end de ville kunne derhjemme”.