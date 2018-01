Truslen fra radikale islamister gør, at stadig flere må leve under konstant politibeskyttelse

Livvagter er hverdag for kontroversielle politikere. Stadig flere offentlige personer har brug for beskyttelse. Trusselsbilledet har ændret sig, siger eksperter

Da Inger Støjberg (V) i 2015 blev udlændinge- og integrationsminister, fik hun ikke livvagter. Hun følte sig ikke udsat, fortalte hun, men efter en artikel i avisen BT, der oplyste, at Inger Støjberg levede uden sikkerhedspersonale, sørgede Politiets Efterretningstjeneste, PET, for, at hun fik livvagter døgnet rundt.