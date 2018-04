Stadigt flere anmelder vold mod børn

Underretninger om overgreb mod børn er steget markant, viser nye tal. Kommuner reagerer ikke i tilstrækkelig grad, lyder kritik

Aldrig før har der været så mange anmeldelser til politiet og underretninger til de sociale myndigheder om overgreb mod børn i Danmark. Alene antallet af anmeldelser om vold mod børn under ni år er steget med 536 procent siden 2010 og er nu på 1603 tilfælde. Det viser en rapport, som Børns Vilkår og TrygFonden offentliggør i dag.

Tallene tegner samme billede som en rapport fra Danmarks Statistik for nylig. Den viste, at antallet af underretninger til de sociale myndigheder er på cirka 100.000 om året. Også det tal er stigende, men faktisk er der i første omgang tale om en positiv nyhed, mener direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. Forskning tyder nemlig på, at overgreb mod børn ikke er i stigning. Derfor må udviklingen være udtryk for, at accepten af overgrebene er faldende.

”Vi ved, at hver 11. barn i Danmark udsættes for grov vold, så vi er glade for, at mere af dette kommer frem i lyset,” siger han og uddyber:

”Det understreger vigtigheden af, at alle underretter myndighederne, hvis de har mistanke om, at et barn har brug for hjælp. Halvdelen af befolkningen kender stadig ikke deres pligt til at underrette, så der er plads til yderligere forbedring.”

Udviklingen sætter dog samtidig fokus på, hvordan de mange sager så bliver håndteret. Og her halter det desværre, mener han. Ikke alle steder og ikke lige meget, men det sociale system er ikke altid gearet til de mange underretninger. Det viser en del henvendelser til Børns Vilkår fra typisk lærere, pædagoger, forældre og børn, som ikke føler, at deres underretninger fører til forandring. Rasmus Kjeldahl henviser desuden til nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at børnene ikke får hjælp i 4 ud af 10 sager, hvor der underrettes om vold eller overgreb.

Når det gælder mistanker om vold og overgreb er de sociale myndigheder forpligtet til at undersøge forholdene omkring barnet, men alt for mange sager strander i bunkerne, siger han.

”Vi hører desværre ofte, at systemet ikke fungerer godt nok. Jeg forstår udmærket, hvis kommunerne drukner i sager, men som det er i dag, er det op til kommunerne selv at bede staten om hjælp, og det er der ikke mange, der har lyst til. Staten har samtidig alt for stor respekt for kommunernes ret til selv at bestemme, og derfor eksisterer der ingen effektive måder til at sikre, at børnene bliver hjulpet godt nok,” siger han.

Den virkelighed kan Susanne Lyngsø ikke genkende. Hun leder Center for Familie og Handicap i Fredensborg Kommune og har ansvaret for hele det sociale område. Og hun mærker også det voldsomt øgede antal underretninger, men hendes medarbejdere har ikke for travlt. Alle sager bliver taget alvorligt, og ingen bliver glemt. Når blot halvdelen af sagerne fører til hjælp fra kommunen, er det derfor udtryk for, at der ikke er brug for hjælp.

”Vi kæmper fortsat mod det dårlige ry, hele det sociale system fik efter især Tøndersagen i 2005, men meget har ændret sig siden, og jeg mener oprigtigt, at systemet aldrig har været bedre. De mange underretninger betyder, at sikkerhedsnettet under børnene er meget finmasket i dag. Det betyder bare også, at mange uberettigede underretninger kommer med i statistikken, og derfor er det helt naturligt, at cirka halvdelen af sagerne ikke resulterer i tiltag,” siger hun.

Joy Mogensen er borgmester i Roskilde og formand for Socialudvalget i Kommunernes Landsforening, KL. Hun mener heller ikke, at der skulle mangle kontrol af det sociale system, eller at sagerne sander til.

”Kommunerne har et meget vågent øje på det her område, og rigtig mange kommuner har netop oprustet, så man sikrer sig, at man får vurderet sagerne grundigt og til tiden. En del underretninger viser sig hurtigt at være grundløse, og dem skal der selvfølgelig ikke reageres på. Hvis det ender sådan, sker det på baggrund af kvalificerede skøn, som vores medarbejdere er eksperter i at foretage,” siger hun.