Stærk økonomi giver borgmester tro på flere penge til næste år

Formanden for KL's Socialudvalg, Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V), forventer, at der kommer flere penge på bordet i kommunerne til næste år, i lyset af den økonomiske redegørelse som regeringen præsenterede torsdag.

Redegørelsen viser markant højere vækst og udsigt til et større økonomisk råderum.

- Det er et dejligt tidspunkt at få den økonomiske redegørelse offentliggjort på, fordi nu skal vi rigtig til at gå i gang med økonomiforhandlingerne.

- Udgangspunktet er i hvert fald ikke blevet dårligere, siger Ulrik Wilbek.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunale topfolk på social- og sundhedsområdet er torsdag og fredag samlet i Aalborg for blandt andet at diskutere de aftaler, som Kommunernes Landsforening (KL) har indgået med regeringen om socialområdet.

Kommunernes økonomi er presset af stigende udgifter til det såkaldte specialiserede socialområde, der blandt andet dækker over botilbud til voksne handicappede.

Aftalen med regeringen skal gøre det muligt for kommunerne at styre økonomien, blandt andet ved at indføre loft over takster for private botilbud.

Men det vil tage nogle år at implementere, siger Ulrik Wilbek. Så indtil da er det fortsat nødvendigt at tilføre flere penge til området. Hvor mange, vil han ikke sætte tal på.

- Jeg har lige siddet sammen med en masse kommuner, der siger, at de simpelthen ikke har flere penge til det her område. Så jeg forventer altså, at der kommer penge til det her område i nogle år, indtil vi kan implementere de aftaler, der ligger, siger han.

Økonomisk Redegørelse er regeringens prognose for dansk økonomi. Den blev præsenteret af økonomiminister Stephanie Lose (V) torsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der forventes en vækst i dansk økonomi på 2,7 procent i 2024 og 1,8 procent i 2025. Tidligere lød forventningen på en vækst på 1,4 procent i 2024 og 1,0 procent i 2025.

Ifølge Stephanie Lose betyder den stærke økonomi, at det økonomiske råderum vil blive opjusteret.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har tidligere sagt, at det nye beløb for råderummet vil blive meldt ud kort efter den økonomiske redegørelse og før en økonomiaftale for kommunerne.

Råderummet er et udtryk for, hvor meget plads der i 2030 er til nye politiske initiativer. Beløbet op- og nedjusteres løbende.

Finansministeriet anslog i august 2023, at der er et råderum på 55 milliarder kroner (i 2024-priser) frem mod 2030.

/ritzau/