Stærkere kokain er skyld i flere forgiftninger og dødsfald

Flere danskere forgiftes og dør efter indtagelse af kokain, der ikke er set renere og stærkere i 25 år.

Kokain er skyld i et stigende antal forgiftninger og dødsfald.

Det viser nye tal for Sundhedsstyrelsens overvågning af narkosituationen i Danmark, som offentliggøres onsdag.

I 2017 blev der registreret 470 tilfælde af forgiftninger som følge af brug af det euforiserende stof mod 341 tilfælde året før.

Samtidig var indtag af kokain årsag til 13 dødsfald i 2017 mod seks dødsfald året før.

- De stigende antal forgiftninger med kokain og det stigende antal dødsfald hvor kokain er dødsårsagen, kan hænge sammen med, at kokainen er renere og dermed stærkere.

- Når et stof er renere og stærkere, er det også farligere, og risikoen for skader er større, siger chefkonsulent Kari Grasaasen, Sundhedsstyrelsen.

Renheden af kokain var i 2017 i gennemsnit 60 procent. Det er det højeste niveau i 25 år.

Det skyldes ifølge chefkonsulenten, at der er skruet op for produktionen.

- Der er sket en øget produktion af kokain i latinamerikanske lande. Det betyder også, at en større mængde ender på det europæiske marked.

- Når der ikke er flere, der efterspørger stoffet, så er der ikke grund til, at producenterne fortynder stoffet, og derfor kommer det ud til brugerne i den samme rene form.

- Det er en udvikling, vi ikke bare ser i Danmark men også i andre europæiske lande, siger chefkonsulenten.

Selv om kokain som enkeltstof er skyld i flere forgiftninger og dødsfald, så er der samlet set registreret lidt færre narkorelaterede dødsfald fra 2016 til 2017.

I 2017 var der 254 dødsfald, hvor narko var dødsårsagen, mens tallet året før var 279.

Tallet har dog ligget stabilt på omkring 250 dødsfald om året i en årrække.

Ifølge rapporten er der ikke noget, der tyder på, at andelen af unge, der eksperimenterer med kokain, ecstasy og amfetamin er stigende.

- Der er ikke flere unge i dag, der bruger illegale stoffer sammenlignet med år 2000.

- Der er seks procent af de unge under 25 år, der har prøvet et eller flere af de her stoffer indenfor det seneste år, og så er der 94 procent, der ikke har prøvet, siger Kari Grasaasen.

For at forebygge brugen af kokain og andre former for narko gennemfører Sundhedsstyrelsen hvert år en særlig indsats målrettet festivaler og spillesteder.

Styrelsen har i år også oprettet et informationssite på nettet til unge, hvor man kan blive klogere på stoffernes skadevirkninger.

/ritzau/