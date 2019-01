Stærkt truet sort næsehorn er født i Danmark

Ree Park Safari kunne søndag fejre fødslen af et sjældent sort næsehorn. Det er tredje gang, at det sker.

Det er ikke ofte, at det sker, men søndag har Ree Park Safari fået tilføjet et sjældent sort næsehorn til standen.

Hunnen Bashira fødte søndag aften en livskraftig kalv, der vejer 52 kilo. Derfor render der nu tre sorte næsehorn rundt i Ree Park Safari i Ebeltoft på Djursland.

Det skriver Ree Park Safari i en pressemeddelelse.

Det sorte næsehorn er stærkt truet, og cirka ti procent af alle sorte næsehornskalve dør indenfor deres første levemåneder.

Det er tredje gang, at hunnen Bashira føder. Den første kalv, Mandela, blev i november udsendt til Rwanda, hvor den skal være med til at sikre bestanden i Afrika.

Da hunnen Bashira fødte sin anden kalv i 2017, døde den kun to måneder gammel. Derfor er dyrepasserne i Ree Park en smule nervøse for den kommende tid.

- Det er klart, at vi er super glade, men spændte på at se, hvordan det hele kommer til at gå, siger administrerende direktør Jesper Stagegaard.

/ritzau/