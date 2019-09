Stampe beskylder kulturminister for at vildlede om besparelser

De Radikale beskylder kulturminister for at sminke besparelser og vildlede på kulturområdet.

Zenia Stampe (R) efterlyser en mere ærlig kulturminister end Joy Mogensen (S), som kulturordføreren mener har "vildledt" og kommer med "urigtige oplysninger" i forbindelse med besparelser på kulturområdet.

Ministeren sminker tallene og misinformerer, mener De Radikale.

- Det er uærligt. Det efterlader folk med et andet indtryk, end det regeringen er kommet med. Man giver det indtryk, at der er en masse områder, hvor man lader institutionerne slippe for besparelser, siger Zenia Stampe.

Det handler om, at ministeren har meldt ud, at kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler slipper for omprioriteringsbidraget, som er årlige besparelser på to procent.

På en liste over områder, hvor besparelserne var blevet fjernet, inkluderede hun områder, som aldrig har været omfattet af besparelser. Dermed så det ud som om, at besparelserne var fjernet på flere områder, end de var.

Joy Mogensen delte en liste over områder, "der står til at undgå omprioriteringsbidrag" og nævnte blandt andet idrætten, foreningsliv og spillesteder.

De fleste af de områder, der var på ministerens liste, har aldrig været omfattet af omprioriteringsbidraget, men det fremstod sådan.

Det kritiserer Zenia Stampe.

- Kommunikationen er uærlig. I stedet for at sige det som det er, at man undtager nogle områder og viderefører det på andre, så bliver det solgt som en stor sejr.

- Det giver ikke et retvisende billede af virkeligheden. Nemlig at besparelserne forsætter for en række institutioner, siger Zenia Stampe.

Generelt er hun utilfreds med, at besparelserne ikke fjernes helt, som Socialdemokratiet har lovet før valget.

Desuden er Zenia Stampe utilfreds med er, at ministeren til Ritzau sagde, at omprioriteringsbidraget er kommet ned på 0,6 procent.

Det tal er ifølge Zenia Stampe fremkommet ved, at de ramte institutioners besparelser er divideret ud på hele området. Det vil sige inklusiv områder, der aldrig har været omfattet af besparelserne.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra kulturministeren, der endnu ikke er vendt tilbage.

