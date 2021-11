Standard for stofmundbind blev lanceret - men ingen opfylder krav

Mundbindene er tilbage og skal bruges, når du køber ind eller tager med tog og bus.

Men hvis man foretrækker et stofmundbind, der kan vaskes og genanvendes, er man på Herrens mark, når man skal vælge.

En ny dansk standard for vaskbare mundbind blev lanceret i begyndelsen af 2021 i et samarbejde mellem danske myndigheder, organisationen Dansk Standard og Forbrugerrådet Tænk.

Men ikke et eneste mundbind er blevet godkendt under standarden.

- Vi kan se, at der ikke er et eneste mundbind, der lever op til kravene. Så selv om vi har fået lavet de her rigtig fine krav, så er der ikke noget, forbrugerne har hjælp af lige nu. Det er jo ærgerligt, siger projektleder Christel Søgaard Kirkeby fra Forbrugerrådet Tænk.

Kravene er blandt andet, at stofmundbindene skal levere den rette filtrering af luften efter vask. De må heller ikke indeholde skadelige kemikalier.

I Sundhedsstyrelsens anbefaling om brug af mundbind hedder det, at man enten skal bruge et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind, der er godkendt efter den danske standard.

Det gør det ifølge Christel Søgaard Kirkeby endnu mere problematisk, når ikke et eneste stofmundbind er godkendt under standarden.

- Vi får henvendelser fra forbrugere, der gerne vil undgå at bruge engangsmundbind, fordi de ikke er gode for miljøet.

- De vil gerne bruge et godt stofmundbind, men det er bare svært, når vi ikke kan give dem en rettesnor for, hvad de skal vælge, siger Christel Søgaard Kirkeby.

Både Lægemiddelstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har deltaget i samarbejdet om at udvikle standarden.

Projektlederen mener derfor, at myndighederne har et ansvar for at få ordningen i gang.

- Der er brug for, at myndighederne tager en dialog med producenterne og finder ud af, hvilke barrierer der er for at få stofmundbind godkendt under den nye standard.

- Hvis det er økonomi, er det måske noget, man kan gøre noget ved og give nogle større incitamenter. En mulighed er at lave regler for, hvilke mundbind man må sælge i butikker, siger Christel Søgaard Kirkeby.

Også hos Dansk Standard ærgrer man sig.

- Vi håber, at de nye krav om brug af mundbind og opfordringen fra Sundhedsstyrelsen om, at man enten bruger et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind med dokumenteret høj filtreringsgrad, der er testet og godkendt efter den danske standard, vil øge interessen for at producere mundbind, der lever op til standarden.

- Så det bliver lettere for forbrugerne at vælge et ordentligt mundbind, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

/ritzau/