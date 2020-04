Startskuddet lyder: 31.403 løber sammen - hver for sig

31.403 løbere begiver sig ud på fem, ti eller 21 kilometer i løbet "Danmark løber - sammen hver for sig".

Klokken 11 er startskuddet gået til det velsagtens største onlineløb i danmarkshistorien.

"Danmark løber - sammen hver for sig", hedder arrangementet, som er arrangeret af en række danske idrætsklubber. Arrangementet er gratis for alle, der ønsker at deltage.

- Det er for at holde motivationen ved lige. Nu når vi ikke må afholde store events, så må vi gøre det på den virtuelle måde, siger Christian Friis, motionschef i Sparta Løb, som er en af de idrætsforeninger, der står bag løbet.

Landet over trækker løbere i Dannebrogs farver og begiver sig ud på enten fem, ti eller 21,09 kilometer. 31.403 mennesker har meldt sig til.

- Det er bare så dejligt at se, at løbedanmark støtter op om vores virtuelle løb, siger Christian Friis.

Sammen med det store virtuelle løb vil der sideløbende være et livestream, der kan følges på facebooksiden "Danmark løber".

Deltagerne har selv printet deres startnumre, der kan hæftes på trøjen med sikkerhedsnåle. Tiden starter, når startskuddet går, og så er det ellers op til løberen selv at melde ind, når man er i mål.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har også meldt ud, at han deltager - og opfordrer ligesom arrangørerne danskerne til at trække i løbeskoene og de rød-hvide dragter.

- Vi løber sammen, hver for sig, og for #SundhedForAlle. Mødes vi ude på ruten? God tur!, skriver han på Twitter.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er også trukket i løbetøjet.

- Jeg løber sammen med gode kolleger. Hver for sig, selvfølgelig, skriver han på Twitter.

/ritzau/