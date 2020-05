Staten åbner undersøgelse af Termas mulige våbensalg

Efter medier har beskrevet, hvordan Terma har solgt udstyr, der er brugt i Yemen, går styrelse ind i sagen.

Erhvervsstyrelsen vil starte en undersøgelse af Termas mulige salg af udstyr, der er brugt militært i borgerkrigen i Yemen. Det skriver Erhvervsstyrelsen i en udtalelse.

Det sker efter, at flere medier, blandt andre TV2 og DanWatch, søndag har beskrevet, at danske Terma har solgt udstyr og vedligeholdelse til kampflyene Archangel, der er blevet brugt af De Forenede Arabiske Emirater under konflikten i Yemen.

Krigen er af FN blevet kaldt verdens værste humanitære katastrofe, og der er en embargo mod salg af våben til parterne.

- Erhvervsstyrelsen er i dag via medierne blevet bekendt med, at der muligvis har foregået en eksport af et radarsystem fra virksomheden Terma med endelig militær anvendelse i Yemen.

- I lyset af, at der er våbenembargo mod Yemen, vil Erhvervsstyrelsen derfor indlede en undersøgelse af den konkrete sag, som skal afklare om eksportkontrolreglerne er blevet brudt, skriver Erhvervsstyrelsen søndag.

Mere end to millioner børn under fem år lider af akut underernæring, og over 200.000 er døde i kamp eller som følge af krigen i Yemen.

Det kan, ifølge TV2, dokumenteres, at flyene med udstyr fra Terma, har været med til at bombe dele af Yemen.

Omkring to måneder inden krigens start i marts 2015 fik Terma tilladelse af myndighederne til at levere missilforsvarsudstyr til kampfly til De Forenede Arabiske Emiraters luftvåben.

Termas bidrag møder kritik fra Enhedslisten. Partiets forsvarsordfører Eva Flyvholm vil have hele to ministre i samråd om sagen.

- Det er fuldstændig uanstændigt, at Terma har fået lov til at eksportere det her udstyr, sagde hun tidligere søndag til Ritzau.

Både Enhedslisten og SF har nu kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og erhvervsminister Simon Kollerup i samråd om sagen.

- Jeg har ikke kendskab til de konkrete udførsler af radarsystemer, som Udenrigsministeriet ikke er blevet hørt i, skrev Jeppe Kofod i en mail til Ritzau tidligere søndag.

