Staten beholder Holmegaard som buffer til asyltilstrømning

Staten beholder ejendommen Holmegaard på Langeland. Den skal være en "buffer" til fremtidig asyltilstrømning.

Det oplyser Udlændingestyrelsen til Jyllands-Posten.

Holmegaard blev købt med henblik på at være et udrejsecenter for kriminelle.

Planen var, at det skulle huse 130 udviste, kriminelle udlændinge, på Langeland.

Det blev mødt med stor modstand lokalt og i oppositionen på Christiansborg.

Og planen endte med at blive droppet efter kort tid, da der var et politisk flertal imod den. Men ejendommen forbliver altså på statens hænder.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) præsenterede planen om udrejsecenteret på Langeland 19. maj sidste år.

Knap en uge senere - 25. maj - meddelte han, at man skrottede planen.

Det var ikke kun planerne om udrejsecenterets beliggenhed, der mødte kritik. Også købsprisen blev senere heftigt diskuteret.

Regeringen købte grunden for 13,5 millioner kroner. Det er et godt stykke over, hvad ejendommen blev anslået til at skulle koste i to vurderingsrapporter.

De to vurderinger lød på 5,35 millioner kroner, som svarer til den offentlige vurdering, og 10,5 millioner kroner.

Ifølge Jyllands-Posten er Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), ærgerlig over, at ejendommen ikke bliver solgt. For så kan den ikke bruges til at skabe udvikling på øen.

- Det er et stort bygningskompleks, som jeg gerne havde set, at staten havde lavet noget aktivitet med eller havde solgt til private, der ville gøre et eller andet ved det, siger han til avisen.

Tonni Hansen fortæller desuden, at han ikke er blevet orienteret om beslutningen, før Jyllands-Posten ringede til ham for at spørge til hans holdning i spørgsmålet.

