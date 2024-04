Staten betaler potentielt minkavlere ti milliarder for meget

Politikerne har besluttet, at minkavlerne skal have 333 kroner for hvert skind, de kunne have produceret gennem ni år. Men den pris er alt for høj.

Rapporten konkluderer, at prisen på et minkskind i årene efter corona ifølge konsulenterne ville være 234 kroner i snit.

Det er 99 kroner mindre per skind end det beløb, politikerne har besluttet.

Staten kunne have sparet 10 milliarder kroner, hvis den havde valgt den skindpris, der ifølge konsulenterne er den mest sandsynlige, skriver Zetland, som med hjælp fra økonomiprofessor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet, har regnet på tallene.

Det betyder, at hver minkavler, der har ansøgt, potentielt får i snit otte millioner kroner for meget i erstatning.

Og at den samlede regning, der lige nu lyder på 29,5 milliarder kroner, kan være 50 procent højere end nødvendigt.

Carsten Tanggaard mener, at konsulentrapporten er både "sober" og "uangribelig", skriver Zetland.

Han mener derfor, at minkavlerne bliver overkompenseret.

- De har fået en særdeles velvillig vurdering af deres tab. Lad os sige det på den måde, siger han til mediet.

