Staten dækker trafikselskabernes coronaregning

Trafikselskaberne vil få dækket de omkostninger, de har haft og får i 2020 på grund af coronavirus.

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner er enige om at kompensere trafikselskaber for de udgifter og manglende indtægter, de har haft og får på grund af coronavirus i 2020.

Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

- Trafikselskaberne har leveret en solid drift gennem hele foråret. Det har været med til at holde de vitale funktioner i samfundet i gang.

- Men det betyder også, at der en regning, som samfundet har påtaget sig at betale, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S).

Trafikselskaberne som DSB, Metroselskabet og en række busselskaber blev hårdt ramt af tiltagene, der skulle begrænse udbredningen af coronavirus i Danmark.

Ikke bare betød nedlukningen af samfundet, at passagerne i vid udstrækning forsvandt. Selskaberne måtte også opretholde store dele af trafikken, så kritisk personale stadig kunne komme til og fra arbejde.

Samtidig har tiltag for at begrænse smitten betydet ekstraudgifter til rengøring og omlægning af kapaciteten.

Eksempelvis skrev DSB i sit regnskab for første kvartal, at man forventer et underskud på mindst en milliard kroner i 2020.

Trafikselskaberne Danmark, der repræsenterer eksempelvis Movia og Midttrafik, sagde tidligere i juni, at antallet af passagerer i en periode faldt med 90 procent.

Udgifterne og de manglende billetindtægter vil blive kompenseret direkte til selskaberne senere på baggrund af deres regnskaber for 2020.

Pressemeddelelsen nævner ikke noget om, hvor meget det forventes at koste statskassen.

- Den kollektive trafik har under coronakrisen lidt store økonomiske tab blandt andet på grund af færre passagerer og deraf faldende billetindtægter.

- I kommunerne er vi derfor glade for, at der nu er landet en aftale om en model, der holder hånden under trafikselskaberne resten af året, siger formand for KL Jacob Bundsgaard (S) i pressemeddelelsen.

/ritzau/