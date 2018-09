Staten forventer trecifret millionbeløb efter Panama Papers

Ifølge Skattestyrelsen kan der være et stort millionbeløb på vej i statskassen efter køb af lækkede papirer.

Skattemyndighedernes køb af lækkede dokumenter fra Panama Papers for seks millioner kroner kan vise sig at blive en rigtig god investering for den danske stat.

Det skriver Politiken torsdag.

Kulegravningen af dokumenterne er endnu ikke afsluttet. Men Skattestyrelsen, som tidligere gik under navnet Skat, vil "næsten love" et trecifret millionbeløb til statskassen, skriver avisen.

Skattestyrelsens jurister kigger foruden skatteregninger på 30 sager med henblik på potentielt at rejse straffesager.

Det kan føre til bøder eller fængsel, forklarer Steen Bechmann Jacobsen, der som direktør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen står i spidsen for efterforskningen.

Det blev betragtet som kontroversielt, da skatteminister Karsten Lauritzen på vegne af den danske regering gav grønt lys til at købe nogle af de 11,5 millioner dokumenter fra Panama Papers.

Forinden undersøgte Politiken sammen med DR Dokumentar og flere end 100 medier fra hele verden papirerne, som var lækket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

Derefter købte Skat sig til en del af dokumenterne. Nu er 108 afgjort i Skattestyrelsen, og der er uddelt skatteregninger for 227 millioner kroner.

I alt er der foreløbig fundet 610 millioner kroner, som skulle være opgivet til skattevæsnet. Flere sager skulle være undervejs.

Der er dog ingen garanti for, at alle pengene ender i statskassen, og 43 har allerede klaget over afgørelserne.

Men det er ikke kun pengene, som Skattestyrelsen kan bruge, understreger Steen Bechmann Jacobsen.

- Materialet har givet unikt indblik i, hvordan skattely bliver til – hvem går man til, hvordan foregår det, hvilke ydelser leverer bankerne og advokatfirmaet.

- Vi kan give værdifuld viden videre til udenlandske samarbejdspartnere, som kan blive ramt af de samme sager, eller som allerede er ramt, siger han til Politiken.

Skatteminister Karsten Lauritzen vil ikke afvise, at han kan finde på at købe bevismateriale fra anonyme kilder igen.

- Vi køber jo materiale, som er skaffet ved ulovligheder. Men resultaterne øger min lyst til at sige ja en anden gang.

- Men er jeg i tvivl om, hvorvidt det er i orden, vil jeg spørge og orientere Folketinget, selv om jeg har beføjelser til at gøre det på egen hånd, siger han til Politiken.

