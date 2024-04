Staten har i årevis gemt millioner af danskeres blodprøver. Men de har ikke fået noget at vide om det

Efter Irans enorme droneangreb mod Israel afventer verden en reaktion fra premierminister Benjamin Netanyahu og de øvrige medlemmer af det israelske krigskabinet.

Militæranalytikere var ikke i tvivl, da Iran indledte angrebet lørdag aften dansk tid. Israel vil svare igen resolut og med styrke, men 99 procent af de 330 droner og missiler blev skudt ned af det israelske forsvar, og tiden gik.

En prompte reaktion blev det ikke, så nu er spørgsmålene, om og hvordan Israel vil svare igen. Spørgsmål, som krigskabinettet i Israel ifølge nyhedsbureauet Reuters ikke kan blive enige om. Læs dagens analyse af Kristeligt Dagblads korrespondent i Mellemøsten, Allan Sørensen, hvor han ridser situationen op.

Historisk retssag mod Trump begynder i dag

Vi bliver i udlandet. For i eftermiddag dansk tid indledes sagen om tys-tys-penge mod Donald Trump. Kort sagt drejer den første af fire retssager mod Trump sig om, at han op til præsidentvalget i 2016 skulle have betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for at holde tæt om en affære, som de to ifølge hende skulle have haft, og bogført betalingen på ulovlig vis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Donald Trump har ad flere gange forsøgt at udsætte retssagen. Uden held. Foto: Mary Altaffer/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er første gang nogensinde, at en amerikansk præsident sidder på anklagebænken i en straffesag – og ovenikøbet i en valgkamp. Retssagen, som begynder i dag, og som forventes at vare to måneder, er den mindst belastende af de i alt fire straffesager mod Trump, lyder vurderingen fra flere eksperter. En rundspørge af Reuters og Ipsos viser dog, at størstedelen af amerikanerne betragter sagen som alvorlig. Trump selv afviser alle anklager, men bliver han dømt, risikerer han en – omend betinget – fængselsstraf på flere år.

Unges klimaengagement er dalet

De blev døbt “klimagenerationen” på grund af deres protester mod forbrugerisme og ønske om at beskytte planeten. I 2020 svarede 32 procent af unge danskere mellem 16 og 25 år, at de havde købt eller fravalgt bestemte varer af politiske, etiske eller klimamæssige grunde i en undersøgelse af Dansk Ungdoms Fællesråd. Men i 2023 var tallet faldet til 20 procent.

Flere undersøgelser peger på det samme: At unges engagement i spørgsmål om klima er dalet. Men hvordan kan det være? En forsker fortæller i dagens Kristeligt Dagblad, at forklaringen skal findes i det, han betegner som en “afmatning”. Ifølge en af de unge, 23-årige Viktoria Windfeld Hinge, handler det om, at mange er ramt af en følelse af modløshed. Læs hvorfor her .

Myndigheder har gemt blodprøver uden at give besked

Blodprøver fra tre millioner danskere har været frosset ned i frysere hos Statens Serum Institut siden 2012. Men de har ikke fået besked på, at prøverne er blevet gemt. Det er et problem, fordi danskerne har ret til at vide, hvilke oplysninger der er gemt og sige nej til, at prøverne bruges til forskning i fremtiden.

Derfor har Datatilsynet pålagt Statens Serum Institut og biobanken at give omtrent halvdelen af befolkningen besked på, at deres blodprøver er opbevaret hos myndighederne. Det skriver DR.

Har danskere mistet respekt for kirkelige ritualer?

Kirkegængere opfører sig “respektløst” til gudstjenester, bisættelser og begravelser. Det mener Carsten Hogstad, som især har oplevet, at brugen af smartphones er et problem til de kirkelige ritualer. Det samme fortæller en kirketjener, og en graver kalder nutidens bryllupper og barnedåb et “fotohelvede” i dagens avis.

Også Solveig Ritzau, som har været bedemand i 25 år, oplever ofte, at der ikke udvises respekt for afdøde, når hun kører i sin rustvogn. Tidligere tog folk hatten eller kasketten af, når begravelsesfølgen kom forbi. I dag dytter bilister, cykler fræser forbi på kirkegården, og mennesker møver sig gennem gruppen af pårørende, fortæller hun til Berlingske.

Dansk hospital med muligt cancer-gennembrud

“Det er historisk godt.” Sådan beskriver overlæge Michael R. Clausen et nyt lægemiddel, som de har taget i brug på Vejle Sygehus. For nogle år siden ville blot 10 procent af patienter, som får tilbagefald af lymfekræft, opleve, at kræften kunne behandles, så den ikke længere kunne måles.

Men med det nye lægemiddel gælder det for 40 procent, skriver Sygehus Lillebælt i en pressemeddelelse. På hospitalet har man testet lægemidlet siden 2019, og resultaterne giver håb om, at de omtrent 100 mennesker, som hvert år oplever tilbagefald af lymfekræft, kan vinke helt farvel til deres sygdom.