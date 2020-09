Staten har kun indkøbt to elbiler det seneste år

Regeringspartiet Socialdemokratiet har et mål om, at der skal være 500.000 grønne biler i Danmark i 2030.

Siden juli sidste år har staten kun købt to elbiler ud af de i alt 941 biler, der er blevet indkøbt til blandt andet statslige styrelser, ministerier og politiet.

Det skriver DR Nyheder, som har fået Danmarks Statistik til at trække tallene.

De få elbiler skal ses i lyset af, at Socialdemokratiet, som vandt regeringsmagten i juni sidste år, har et mål om at få flere elbiler på vejene.

Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF er ikke imponerede.

- Staten skal købe eller lease elbiler, medmindre de har en rigtig god undskyldning for, at det ikke kan lade sig gøre. Staten skal gå forrest, og det kan ikke vente til 2030, siger SF's klimaordfører, Signe Munk, til DR Nyheder.

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, siger:

- Det offentlige skal gå forrest i den grønne omstilling. Derfor skal alle biler i det offentlige fremover være grønne, hvis det er muligt.

Regeringspartiet har et erklæret mål om at få en halv million elbiler på vejene i 2030.

Partiets klimaordfører, Anne Paulin (S), erkender overfor DR Nyheder, at det ikke er så imponerende, at det går så langsomt med at få indkøbt elbiler til staten.

Hun forklarer:

- Vi detailstyrer ikke indkøb fra Folketinget, men derfor giver det god mening, at vi får lavet en strategi for grønne, offentlige indkøb. Vi skal have skabt rammer, så man kan tænke i de baner.

Ifølge DR Nyheder er kommunerne langt bedre end staten til at indkøbe elbiler. Siden juli sidste år er der indkøbt 399 elbiler ud af i alt 2988.

Mandag fremlagde en elbilskommission sit bud på fremtidens bilafgifter og omstillingen til at få flere grønne biler på vejene.

Folketingets partier skal nu forsøge at blive enige om en model, der kan føre til en mere klimavenlig bilpark.

