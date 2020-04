Staten har opkrævet for mange milliarder til praktikophold

Statsrevisorer kritiserer, at staten mod intentionen har opkrævet for meget til at finansiere praktikophold.

Statsrevisorerne skærer igennem i en strid mellem arbejdsgiverne og regeringen om milliardopkrævning af bidrag til elevers uddannelse.

Regeringen har i strid med Folketingets intentioner opkrævet 4,6 milliarder kroner for meget i AUB-bidrag fra arbejdsgiverne.

Sådan lyder det i en konklusion fra Statsrevisorerne, som holder møde fredag formiddag. Mødet er ikke afsluttet, men erhvervsmediet Finans er i besiddelse af udkastet til konklusion.

- Børne- og undervisningsministeriet har ikke i tide reageret på, at der - i strid med lovgivers intentioner - er opsamlet en stor egenkapital på 4,6 milliarder kroner.

- Ministeriet har ikke fulgt op på, om AUB-ordningen har opfyldt formålet om at medvirke til at skabe praktikpladser, lyder det i udkastet som offentliggøres fredag.

Statsrevisorerne finder det "utilfredsstillende", hvilket er i den midterste del af deres skala for kritik.

Private og offentlige arbejdsgivere betaler til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Det finansierer flere praktikpladser for erhvervsuddannelserne, men det er meningen, at der skal være balance mellem indtjening og udbetaling.

Med bidragene finansierer arbejdsgiverne kollektivt hinandens udgifter til skoleophold og andet for elever, men arbejdsgiverne har siden 2016 årligt har betalt 1-1,5 milliarder kroner for meget ind til den statslige AUB-ordning.

Bidraget udgør kort fortalt 2468 kroner om året per fuldtidsmedarbejder.

At der er opkrævet for mange penge skyldes gammel gæld, der dog var tilbagebetalt allerede i 2016. Den skyldes, at der tidligere har været underskud, men det er altså forsvundet nu.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Børne- og Undervisningsministeriet.

/ritzau/