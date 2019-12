Staten kradser flere penge ind men gælden vokser alligevel

Gældsstyrelsen har allerede inddrevet flere penge i 2019 end i hele 2018. Men gælden stiger stadig.

Det går bedre med at inddrive gæld til staten i Gældsstyrelsen. Alligevel stiger gælden til det offentlige fortsat, i takt med at der løber renter på eksisterende gæld.

Det viser nye tal fra Gældsstyrelsen.

- Det er en kæmpe opgave at få gældsinddrivelsen op i gear. Det kommer til at tage flere år og kræve svære politiske beslutninger. Men det er positivt, at den nye gældsstyrelse hele tiden bliver bedre til at inddrive gæld.

- En af nøglerne til at genvinde danskernes tillid er, at vi får gældsområdet genoprettet, så folk betaler det, de skylder, skriver skatteminister Morten Bødskov (S) i en kommentar.

Ifølge Gældsstyrelsen har man inddrevet 7,3 milliarder kroner i 2019 til og med oktober. Det er 200 millioner kroner mere end i hele 2018, hvor der blev inddrevet 7,1 milliard kroner.

For hele 2019 forventer Gældsstyrelsen at inddrive mere end 8,5 milliarder kroner.

Der er dog stadig langt igen. Inddrivelsen af gæld til det offentlige blev stærkt hæmmet af det fejlslåede it-system EFI, der skulle samle opgaven for det offentlige.

Det gik dog helt galt, og systemet er nu erstattet af et nyt kaldet PRSM. Det system er stadig under implementering, og en lang række offentlige institutioner - herunder kommunerne - er ikke koblet til.

Ifølge Skatteministeriet vil der gå flere år, før alle kreditorer er tilkoblet. Det er blandt andet politi, vandværker og trafikselskaber.

Den samlede gæld til det offentlige hos private og virksomheder er på 123 milliarder kroner. Ved årsskiftet var tallet 117 milliarder kroner. Beløbet er altså steget, selv om Gældsstyrelsen har kradset flere penge ind end i 2018.

Af de 123 milliarder kroner er kursværdien - estimatet over, hvad der rent faktisk kan indkræves - på 29 milliarder.

- Kursværdien giver et øjebliksbillede af gældens værdi ved blandt andet at tage højde for borgeres og virksomheders evne til at betale det, de skylder.

- Kursværdien er således ikke et udtryk for, at inddrivelsen ikke fungerer, eller at Gældsstyrelsen opgiver at inddrive gælden, skriver styrelsen om det tal.

/ritzau/