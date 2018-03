Staten kræver internet i topfart til ubeboede øer

Myndigheder brugte forældede data, da de stillede krav om høje internetforbindelser på 5000 adresser.

Flere øer, der har været ubeboede i årtier, kræver myndighederne udstyret med internet i topfart.

Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen har myndighederne brugt forældede data, da de stillede krav om høje internethastigheder på 5000 danske adresser. Kravene er stillet som betingelse for, at teleselskaberne kan købe sig adgang til vigtige mobilsignaler.

Jakob Willer, der er direktør i telebranchens organisation Teleindustrien i Danmark, mener, kravene er et spild.

- Det er et uansvarligt spild af samfundets ressourcer. Havde man så bare stillet krav om, at folk skulle kunne ringe efter hjælp, havde jeg forståelse for det, siger han til Berlingske.

Blandt de ubeboede øer er blandt andet Enehøje i Nakskov Fjord, hvor den de sidste beboere flyttede fra i slutningen af 1990'erne og Hesselø i Kattegat, som ligeledes er ubeboet og uden strøm.

Her kræves en internetforbindelse på 50 megabit som en del af den auktion over vigtige mobilfrekvenser, som regeringen har sat i høring.

Regeringen præsenterede i starten af marts et teleudspil, der skal sikre bedre dækning af mobiltelefoni og højere hastighed på bredbånd i hele landet.

/ritzau/