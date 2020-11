Staten nedsætter en corona-taskforce på Vestegnen

Smitten på Vestegnen skal ned, og hoteller og vandrehjem skal i brug som isolationsmuligheder, siger minister.

Der bliver nedsat en statslig taskforce for at bekæmpe det høje smittetal på Københavns Vestegn.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag på et pressemøde, efter at han har holdt krisemøde med borgmestrene i de københavnske vestegnskommuner.

Ni ud af ti af de kommuner, der har flest smittede med coronavirus ligger netop på Københavns Vestegn.

- Vi er enige om, at nu skal vi have smitten ned. Kommunerne gør meget, men vi skal blive endnu bedre til at opspore, teste og tage isolationsfaciliteter i brug, siger Magnus Heunicke.

Blandt andet skal hoteller og vandrehjem i brug som isolationsmuligheder, mens taskforcen skal koordinere indsatsen og overvåge behovet for nye tiltag.

Magnus Heunicke pointerer dog, at myndighederne ikke vil tvinge borgere til at gå i selvisolation. I stedet skærper man nu informationen til coronaramte borgere.

- De seneste uger er tilbuddet om isolationsfaciliteter blevet brugt mere. Men det bliver slet ikke brugt nok. Vi har aftalt, at myndighederne skal tilbyde borgerne isolationsmulighed, og at man holder en opfølgende samtale med borgerne, hvor man taler om, hvordan det går med isolationen, siger Magnus Heunicke.

Samtidig vil Magnus Heunicke ikke afvise, at det på kort sigt vil være nødvendigt at indføre særlige skærpede restriktioner i de særligt ramte kommuner.

/ritzau/