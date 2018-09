Staten skal bytte god jord for landmænds dårlige

Politikerne har store forventninger til en ny jordfordelingsfond, som S længe har slået på tromme for.

Hvis en landmand har en våd og sjasket jord, der ligger ned til en å, hvor traktoren dårligt nok kan køre, skal han kunne få en bedre beliggende landbrugsjord i bytte af staten.

Det er idéen bag en ny jordfordelingsfond, som et politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om. Fonden er en del af en hjælpepakke til det tørkeramte landbrug.

Partierne har sat 150 millioner kroner af, så fonden frem til 2022 kan opkøbe eksempelvis landbrugsjord fra konkursboer og give det til landmænd i bytte for dårlige jorder.

Det forklarer Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, der gennem længere tid har talt varm for forslaget.

- Hvis landmanden får lov at bytte sin dårlige jord ud med et bedre stykke landbrugsjord, får han en bedre driftsøkonomi, siger Kollerup.

- Samtidig kan det jordstykke, der ligger ned til åen, få lov at lade sig oversvømme, binde CO2 og være et levested for viber og lærker.

Også de andre partier har høje forventninger til, hvad man kan opnå med jordfordeling.

- Jeg har faktisk ret store forventninger til effekterne af det, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Idéen er jo, at man tager de sårbare jorde ud af den intensive produktion. Og i stedet bruger den til eksempelvis græsning eller skovdyrkning.

- Ved at vi får en fond, der kan handle, får vi løbet skiftet jordene ud, så man tager de mest sårbare jorde ud af produktion.

Det kan både hjælpe på udledningen af CO2 og ammoniak. Og samtidig hjælpe biodiversiteten, fremhæver Kristian Jensen.

