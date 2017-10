Staten tjener når budgettet på universitetsbyggerier skrider

Universiteterne ender med at hænge på regningen, når statens byggeprojekter ikke holder budgettet.

Landets universiteter betaler prisen for, at staten via Bygningsstyrelsen ikke har ordentligt styr på sine byggeprojekter. Det skriver Politiken.

Regningen ender således ikke hos staten, som ejer universiteterne, men hos universiteterne som lejer. Universiteterne betaler nemlig deres husleje ud fra en fast procentdel af projekternes samlede anlægsøkonomi.

Samtidig trækker staten store millionbeløb ud af Bygningsstyrelsen.

Staten er i gang med at opføre ti nye byggerier til universiteterne, og de syv af dem har indtil videre overskredet deres budgetter.

Ifølge Politikens oplysninger drejer det sig om overskridelser på i alt 1,3-1,4 milliarder kroner.

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og bygherre. Universiteterne betaler således husleje til styrelsen, og ved nye byggerier er styrelsen den ansvarlige bygherre.

Når megaprojekterne kuldsejler, har styrelsen ikke andet i klemme end sin ære. Ekstraregningen bliver i stedet skubbet over til universiteterne.

- Desværre har KU igen og igen oplevet forsinkelser på de her byggerier. Vi har oplevet, at de ikke blev afleveret med den aftalte kvalitet, og at de blev afleveret dyrere end aftalt. Det er selvfølgelig meget utilfredsstillende.

- Udgifterne bliver så væltet over på universitetet med huslejeforhøjelser. De penge går så fra vores forskning og uddannelser og er noget, der forfølger os i mange år, siger KU’s bestyrelsesformand, Mads Krogsgaard Thomsen, til Politiken.

Samme kritik af Bygningsstyrelsen kommer fra Aalborg Universitet. Her er en ny bygning til Institut for Byggeri og Anlæg leveret med forsinkelser og så store mangler, at væsentlige dele af forskningen har ligget stille i et år.

- Det er Bygningsstyrelsen, der styrer og administrerer som bygherre, men det er os, der betaler, siger Mogens Juul Møller, campusdirektør ved Aalborg Universitet, til Politiken.

For staten er Bygningsstyrelsen med tilhørende byggeskandaler lidt af et guldæg. De seneste år har styrelsen givet et årligt overskud på omkring 250 millioner kroner fra udlejning af bygninger til universiteterne.

Dertil skal lægges, at staten hvert år tager et udbytte ud på 20-22 procent af den husleje, som universiteterne betaler til Bygningsstyrelsen.

Det gav sidste år et udbytte på 436 millioner kroner, fremgår det af styrelsens seneste årsrapport.

Transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA), der er ansvarlig for Bygningsstyrelsen, ønsker ikke at kommentere sagen til Politiken.

