Statens salg af bygninger skaber bekymring

Regeringen lægger op til, at en række af statens bygninger og arealer skal sælges. Historiker frygter, at det vil ramme bygningsværker med en vigtig kulturhistorisk betydning, og det samme gør Socialdemokratiet, som har kaldt kulturministeren til samråd om sagen i morgen

Fra Christiansborg og Amalienborg til en parkeringsplads på Frederiksberg.

Den danske stat råder over en lang række bygningsværker og grunde, som er spredt ud over hele landet, og i over et år har man i Kulturministeriet drøftet, om nogle af disse kunne sælges.

Disse drøftelser er indtil videre foregået bag lukkede døre, men nu vil Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, bringe dem frem i lyset. Derfor har han i morgen indkaldt kulturminister Mette Bock (LA) til et samråd.

Blandt andet kunne man for nylig læse i Weekendavisen, at kulturhistoriske bygninger som for eksempel Vestindisk Pakhus i København muligvis er på listen over de ejendomme, som står til at blive frasolgt.

Sådan lyder bekymringen i artiklen i hvert fald fra Mikkel Bogh, der er direktør for Statens Museum for Kunst, som råder over Den Kongelige Afstøbningssamling, som lige nu befinder sig i det københavnske pakhus, der blev bygget i 1700-tallet med det formål at opmagasinere slavehandlens varer.