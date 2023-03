Statens Serum Institut indstiller fremstilling af coronavaccine

Statens Serum Institut (SSI) stopper arbejdet med at fremstille en coronavaccine.

Det oplyser SSI på sin hjemmeside.

Beslutningen skyldes blandt andet, at covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk pandemi, lyder det.

- Selv om det selvfølgelig er ærgerligt, når man ikke kommer helt i mål med et studie og en satsning, så er det alligevel på en glædelig baggrund, at vi stopper projektet, udtaler administrerende direktør i SSI Henrik Ullum på instituttets hjemmeside.

På grund af sygdommens status som ikke-samfundskritisk er behovet for fremstilling af en vaccine ifølge SSI ikke længere til stede.

Også de ifølge instituttet effektive mRNA-vacciner er en af grundende til, at SSI indstiller arbejdet med at fremstille en DNA-vaccine. Den gik under navnet Covaxix-351.

- Vi er jo sådan set blevet positivt overhalet både af sygdommens mere fredelige udvikling, og at der så hurtigt kom effektive mRNA-vacciner på verdensmarkedet, lyder det fra Henrik Ullum.

Den danske stat har under coronapandemien bevilliget 30 millioner kroner til SSI's vaccinearbejde.

Den samlede udgift lander ifølge SSI på 23 millioner kroner.

De penge er dog ikke brugt forgæves, mener SSI.

Arbejdet med at fremstille en vaccinekandidat har nemlig givet SSI værdifuld viden og stor erfaring i for eksempel udvikling af en virksom og sikker vaccinekandidat. Det kan bruges i tilfælde af kommende virustrusler, lyder det på hjemmesiden.

Ifølge Henrik Ullum er det rettidig omhu at stoppe nu og begrænse udgifterne til projektet.

/ritzau/