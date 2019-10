Statsministeren udfordrer omsiggribende sproglig fremmedgørelse

”Hvorfor er vi holdt op med at kalde ting, det de er?”, spurgte statsminister Mette Frederiksen (S) i går i sin åbningstale i Folketinget

I sagens natur er der sjældent meget at grine ad i en statsministers åbningstale. Men med en form for galgenhumor fremdrog statsminister Mette Frederiksen (S) alligevel et par eksempler på fremmedgørende titler på helt almindelige institutioner, da hun i går sagde:

”... der er også kommet en mærkelig udvikling. Som vi måske kan grine ad, men som jeg faktisk tror, er en del af problemet. Da jeg i august kiggede på min datters nye skoleskema, forstod jeg ikke forkortelserne. Et lærerseminarium er blevet til et University College. Og ved I for eksempel, hvad PLC er? Nej vel. Det står for pædagogisk læringscenter. Engang hed det et skolebibliotek. Hvorfor er vi holdt op med at kalde ting det, de er? Det er en helt unødvendig fremmedgørelse,” sagde statsministeren.

Og den iagttagelse har hun ret i, mener Sebastian Olden-Jørgensen, der er lektor på Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, og som kalder fænomenet neologisme:

”Hvis jeg skal prøve at få det til at give mening, og det er svært, stammer tendensen fra angst for at sige noget, der virker gammelt, støvet og frem for alt ikke-digitalt. Men det er en alvorlig misforståelse, for så ender vi, som statsministeren siger, med ord, der er uforståelige, meningsløse og fremmedgørende,” siger han.

Med udgangspunkt i Mette Frederiksens eksempel med det ny navn for et skolebibliotek, bemærker han, at hele skolen vel er et pædagogisk læringscenter, hvis det kommer dertil, ”så det giver absolut ingen mening”.

På humaniora på Københavns Universitet hedder det i øvrigt heller ikke længere ”biblioteker”, men videncentre, siger Sebastian Olden-Jørgensen, der mener, statsministeren rammer noget vigtigt med sin kritik.

”Her taler hun som et almindeligt menneske om et fænomen, som ikke kun irriterer hende, mig og dig, men som også virker fremmedgørende. Disse skrækkelige ord er fundet på ud fra de bedste intentioner, men jeg håber da, der sidder nogle med lidt røde ører rundt omkring.”

Det håb deles af Michael Böss, der er lektor emeritus ved Aarhus Universitet.

”Allerede Ludvig Holberg var i sine komedier meget opmærksom på, at vi har en forkærlighed for at pynte os med lånte fjer og gøre det hele mere indviklet, end det er,” siger han.

Også de mange engelske ord, der sniger sig ind i sproget– ikke mindst på uddannelsesområdet – er et ofte helt unødvendigt led i fremmedgørelsen af den del af befolkningen, der stadig gerne vil have undertekster på film i fjernsynet, mener han.

”I det hele taget er der en tendens til at gøre det hele finere, end det er. Vi ser det også i arbejdstitler som Key Account Manager. Det kan godt være, det er sjovere at hedde sådan i stedet for salgsassistent, men det hele er udtænkt af folk, der vil vise, de er globaliserede og med på noderne,” siger Michael Böss, hvis humanistiske fakultet nu i øvrigt hedder Arts.

I det hele taget er uddannelses- og forskningssektoren hårdt ramt af forkortelser og anglicismer. Danmarks Biblioteksskole hedder i dag INT (Institut for Informationsstudier). Socialforskningsinstituttet er blevet til VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det almene gymnasium hedder STX, og Handelshøjskolen i København er for længst blevet til CBS.

Men også danske museer er med på bølgen. For eksempel er Herning Kunstmuseum blevet til HEART (Herning Museum Of Contemporary Art) og Køge Skitsesamling til KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.

”Man skal lige tænke lidt over det, inden man fanger den,” siger museumsinspektør og debattør David Holt Olsen, hvis museum hedder Danmarks Industrimuseum og ligger i Horsens.

Hans forklaring på, at hans museum ikke hedder noget fancy, er, at det er sat i verden for at være et museum for den brede befolkning.

”Vi er rundet af produktionsvirksomheder og håndværkere, så vi har en meget direkte omgangsform. Jeg ville ikke finde på at indkalde til en workshop, når jeg mener møde,” siger David Holt Olsen, som tolker statsminister Mette Frederiksens ord om fremmedgørende navne for almindelige institutioner som udtryk for regeringens opgør med New Public Management (NPM).

NPM blev relanceret af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i 2002 og er baseret på markedsøkonomi, globalitet og effektivitet.

”I den ånd er mange institutioner gået fra at se sig selv som samfundsbærende til samfundsudviklende. Og det skaber jo nogle krav til, at man skal finde på mere dynamiske navne,” siger David Holt Olsen.

Et museum, der ikke har skiftet til noget engelsk eller forkortet, er Krigsmuseet i København, der indtil forrige sommer hed Tøjhusmuseet.

”Det ville ikke falde os ind,” siger museumsdirektør Jens Carl Kirchmeier-Andersen, der forklarer skiftet med, at mange ikke vidste, hvad tøjhus (krigstøj) stod for.

”Og så er det jo krig, museet handler om,” siger han.