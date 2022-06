Statsgaranti om boliglån gør det muligt at drømme om bolig på landet

Fra den 1. juli vil staten garantere lån til boliger på landet og i Danmarks mindre landsbyer. Det er en række af Folketingets partier blevet enige om. Aftalen gør, at staten garanterer en del af lånet, hvis man køber ejerbolig med en handelspris på under 8.000 kroner per kvadratmeter. I flere år har mange boligejere haft svært ved at sælge boligen, og køberne har haft svært ved at få et lån, hvis boligen lå i et landområde. Derfor er statsgarantien en god løsning, lyder det fra Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, hvor man netop har efterspurgt en sådan ordning.

Hvad betyder aftalen for udviklingen i landområder?