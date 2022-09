Statsminister åbner for elevløn til andre end sosu'er

I takt med at de bliver flere ældre i samfundet, er det afgørende, at der også kommer flere social- og sundheds-assistenter og -hjælpere.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag eftermiddag ved Socialdemokratiets årsmøde, hvor hun bliver konfronteret med, hvorfor hun fremhæver netop sosu-assistenter og sosu-hjælpere som nogle, der bør få elevløn under hele uddannelsen.

- Det er, fordi vi har en særlig udfordring på ældre- og sundhedsområdet. Og den danske befolkning kommer til at forandre sig meget over de kommende år, siger hun.

Der kommer markant flere ældre, og det stiller nogle krav til samfundet, mener statsministeren.

Flere skal ind på uddannelserne, og så skal de studerende på social- og sundhedsuddannelserne fastholdes bedre, fastslår statsministeren. Og en vej til det er ifølge hende at sikre de studerende en bedre økonomi under studiet.

I forvejen får studerende på sosu-uddannelserne elevløn på størstedelen af uddannelsen.

Ifølge fagforbundet FOA betyder statsministerens forslag, at de studerende under det, der for de fleste er det første grundforløb på uddannelsen, vil få elevløn i stedet for den markant lavere SU.

Det vil svare til fem måneder ekstra med elevløn i stedet for SU.

Dog har Mette Frederiksens forslag mødt kritik fra Politiforbundet, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Metal, der alle finder det problematisk, at statsministeren har fremhævet bestemte grupper.

Det kan skade den danske model, frygter de. Den danske model er et begreb, der ofte bruges til at beskrive et arbejdsmarked, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere aftaler lønforhold, og hvor politikerne ikke blander sig, medmindre der er konflikter.

Men statsministeren siger på et kort pressemøde, at regeringen selvfølgelig skal være opmærksom på, hvordan forslaget rammer andre uddannelser. Og hun åbner for, at også andre grupper end sosu-hjælpere og -assistenter kan få mere elevløn under uddannelsen.

- De strukturelle udfordringer bliver flere, de bliver dybere, og de bliver større. Der er løn og arbejdsvilkår en del af diskussionen.

- Det betyder selvfølgelig også, at når vi foreslår det (elevløn, red.) på sosu-området i dag, så kommer det ikke til at stå alene, siger hun.

Der er tale om et forslag fra S-regeringen.

/ritzau/