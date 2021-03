Statsminister ærgrer sig over vaccine sættes på pause

Coronavaccinen fra AstraZeneca skal undersøges for mulig sammenhæng med blodpropper og bliver sat på pause.

- Selvfølgelig er det med ærgrelse, at vi modtager de erfaringer og denne nyhed, for vi er så utroligt afhængige af at blive vaccineret alle sammen.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag formiddag ved et doorstep på Herlev Hospital.

Umiddelbart inden meddelte Sundhedsstyrelsen, at coronavaccinen fra AstraZeneca bliver sat på pause - indtil videre i 14 dage.

Det skyldes, at der har været indberetninger om alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med coronavaccinen fra AstraZeneca.

De europæiske lægemiddelmyndigheder og Lægemiddelstyrelsen har derfor sat gang i en undersøgelse af vaccinen.

En enkelt af indberetningerne vedrører et dødsfald i Danmark, men det er endnu ikke muligt at sige, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

- Der er altid en risiko forbundet med vacciner, siger Mette Frederiksen.

- Det er gået godt i Danmark, men der er nogle risici i forhold til AstraZenecas vaccine, som skal undersøges nærmere. Det lyder som en rigtig måde at gå til det her på, siger hun.

Besøget på Herlev Hospital sker, i anledning af at det torsdag er et år siden, at statsministeren annoncerede en omfattende nedlukning af det danske samfund.

Det skyldtes, at coronavirus havde gjort sit indtog i Danmark nogle uger forinden.

Siden har medicinalfirmaer udviklet vacciner mod coronavirus, og 27. december sidste år blev de første danskere vaccineret.

Indtil fredag i sidste uge var det forventningen fra sundhedsmyndighederne, at alle danskere over 16 år kunne være færdigvaccineret mod coronavirus 27. juni.

Tidsplanen blev imidlertid rykket, så 18. juli blev den nye dato.

Pausen med AstraZenecas vaccine betyder nu, at der er lavet en ny vaccinationskalender, hvor AstraZeneca-vaccinen slet ikke indgår. Det bliver betegnet som et worst case-scenarie.

Den justerede plan lyder på, at alle danskere over 16 år, der vil vaccineres, nu forventes at være færdigvaccineret 15. august.

Planen vil dog blive forkortet, hvis de danske myndigheder beslutter at genoptage vaccinationer med AstraZenecas vacciner, hvis der ikke vurderes at være nogle risici.

