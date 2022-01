Statsminister angriber Venstre for import af politisk kultur fra USA

Jakob Ellemann-Jensen har oplyst Venstres Ungdom, at han ikke bryder sig om sloganet "Mette for Prison".

Under en debat lørdag angreb statsminister Mette Frederiksen (S) Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, for i hendes øjne at bistå med at trække en politisk kultur med "feje personangreb" fra USA til Danmark.

Til statsministerens angreb svarede Jakob Ellemann-Jensen, at man ikke kunne anklage andre for at bringe amerikanske tilstande til Danmark, hver gang nogen var uenig med, hvordan en given sag var håndteret.

Det udløste en ordveksling med hævet stemmeføring mellem statsministeren og Venstre-formanden:

- Men Venstre har stået bag en kampagne, der hed "put her to jail" med et billede af mig og tremmer, sagde Mette Frederiksen antagelig med henvisning til billedet fra oktober 2020.

- Det har vi da i hvert fald ikke, svarede Jakob Ellemann-Jensen.

- Det har Venstres Ungdom. Er det ikke amerikansk, spurgte statsministeren.

- Jo, og det bryder jeg mig bestemt ikke om. Venstre har ikke stået bag en sådan kampagne, lød det fra Ellemann.

- Men det har Venstres Ungdom. Har du som Venstres formand været ude at sige til Venstres Ungdom, at den her måde at undergrave tilliden..., forsøgte statsministeren, inden hun blev afbrudt af Venstre-formanden:

- Ja, det har jeg, sagde Jakob Ellemann-Jensen, der senere kaldte statsministerens gengivelse "på kant med sandheden og virkeligheden".

- Venstres Ungdom er ikke Venstre. Venstres Ungdom er en uafhængig organisation, sagde han.

- Men det er en del af en politisk kultur, hvor man går efter personen, i stedet for at holde sig til det politiske, lød det fra statsministeren.

Det billede statsministeren henviste til, er tilsyneladende et billede, som Venstres Ungdom lagde på det sociale medie Twitter i oktober 2020.

På billedet var ordene "Mette for prison" med nogle talrækker i baggrunden, men uden et billede af Mette Frederiksen bag tremmer. Opslaget er siden blevet slettet.

Mette for prison er engelsk og betyder groft sagt Mette i fængsel.

Maria Ladegaard, der siden dengang er blevet formand for Venstres Ungdom, skriver lørdag på Twitter om opslaget:

- I oktober lavede vi en plat satire over "Hillary for prison". Aldrig før, aldrig siden og aldrig igen.

"Hillary for prison" er et af de slogan, der florerede i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016 mellem Hillary Clinton og Donald Trump.

Andre har dog benyttet billeder af Mette Frederiksen bag tremmer.

Da Mette Frederiksen i december sidste år skulle afgive forklaring for Minkkommissionen, var en række demonstranter mødt op med skilte med lignende sloganer.

Her var der eksempler på billeder af Mette Frederiksen bag tremmer. Billederne havde tekst såsom "Lock her up" og "Ind med Slette Mette".

"Lock her up" er også et af de slogan, der blev brugt under præsidentvalgkampen i 2016. Det kan løst oversættes til smid hende bag tremmer eller lignende.

