Statsminister antyder yderligere genåbning før påske

Flere bliver vaccineret, og flere lader sig teste frivilligt. Derfor kan en delvis genåbning måske fremrykkes.

Tredje bølge af pandemien skyller ind over en række større lande i Europa, mens diskussionen i Danmark går på, hvilke dele af samfundet, der skal åbne næste gang. Det skyldes, at smitten er relativt lav herhjemme.

Den yderligere åbning ventes at være omkring påske i starten af april. Men de borgerlige partier presser på for at få åbnet for, at flere skolebørn kan vende tilbage i institution allerede i morgen.

Tirsdag antyder statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen, at der godt kan blive åbnet hurtigere op end ventet.

- Det, der er vigtigt at sige, det er, at hvis vi ikke havde haft restriktioner i anden bølge, så tror jeg ikke, at vi havde haft de smittetal, vi har haft.

- Der er stadig flere danskere, der bliver vaccineret, og flere lader sig teste flere gange om ugen. Også i dag har vi meget høje testtal. Alt det er med til, at vi har tingene under kontrol.

- Derfor kan det godt være, at vi kan rykke frem, hvornår vi kan åbne mere, siger Mette Frederiksen.

