Statsminister: Bred regering skyldes store kriser

Der er behov for en bred regering, som kan gennemføre omfattende reformer, lyder det i nytårstale.

I sin første nytårstale i spidsen for den nye regering kommer statsminister Mette Frederiksen (S) ind på behovet for bredt samarbejde, hvilket har ført til dannelsen af den historisk brede regering.

Det skyldes krigen i Ukraine, energikrisen, tårnhøje prisstigninger, stigende renter samt eftervirkningerne af coronapandemien.

- Når de skyer, der trækker ind, er mørkere, end vi kunne ønske os. Så skal vi stå sammen. Finde mod og håb i fællesskab.

- Danskerne har sammensat et folketing, hvor vi må samarbejde bredt. Det er godt for Danmark.

- Vi vil gøre vores bedste for at skabe et stærkere, grønnere og mere trygt Danmark, siger hun fra embedsboligen Marienborg søndag aften.

Det er over to uger siden, at flertalsregeringen blev dannet efter folketingsvalget 1. november.

Det er historisk, da det er en regering over midten bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

De Radikale truede i sommer med at trække støtten til den socialdemokratiske regering, hvorfor valget blev udskrevet.

Partiet har krævet en bred regering over midten, og dermed havde statsministeren ikke et rødt flertal bag sig efter valget.

Der er tradition for mindretalsregeringer i Danmark, men den nye regering har god mulighed for at få sin politik igennem, da det er en flertalsregering.

Den har dog som ambition at få flere partier med i brede aftaler.

Regeringen har foreslået store reformer som at få flere til at arbejde mere, at omlægge kandidatuddannelsen og sløjfe det sjette SU-år samt at afskaffe en helligdag

