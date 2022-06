Statsminister: Danske soldater sendes ikke til Balkan i morgen

Flere partier har ytret ønske om at bekæmpe pirater i Afrika eller bevare fred i Bosnien under EU-flag.

Der er trods et overvældende flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet ikke taget stilling til, om danske soldater skal udsendes under EU-flag.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) under en debat sent onsdag aften efter afstemningen, hvor omkring to tredjedel af vælgerne stemte for at afskaffe det 30 år gamle forbehold.

- I respekt for, at det har været danskernes afgørelse i dag, så har vi ikke påbegyndt et arbejde. Der er ikke drøftelser mellem regeringen og Folketingets partier om, hvordan vi omsætter et ja eller et nej.

- Nu går det arbejde i gang. Det er ikke sådan, at vi i morgen er klar til at sende dygtige soldater til Balkan. Det kræver meget nøje overvejelser, som skal afstemmes med vores Nato-forpligtigelser og andre opgaver, siger hun.

Heller ikke Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har taget stilling til, om danske soldater skal udsendes og i så fald hvorhen.

- Det første, jeg gerne vil have, er, at vi kommer i gang med at drøfte det næste forsvarsforlig, siger han under partilederdebatten.

Politisk ordfører Mai Villadsen (EL) siger, at det betrygger hende, da hun har været kritisk over for at sende danske soldater på mission til eksempelvis Afrika.

Det har været på tale at sende danske soldater til Bosnien, hvor Danmark tidligere har haft soldater udsendt.

Det har også været på tale at deltage i EU's mission mod pirater i Afrika.

Det er særligt eventuelle missioner i Afrika, der deler partierne.

De afrikanske befolkninger ventes at vokse massivt, hvilket vurderes at skabe et migrations- og flygtningepres på Europa.

Forventningen er, at hverken forsvarsalliancen Nato eller USA vil engagere sig, hvorfor det vil være op til EU-landene ifølge ja-partierne.

Nej-partierne fremhæver dog, at det ikke er Danmarks opgave, og at mange af EU's missioner i Afrika er slået fejl.

Regeringen, SF, De Radikale, Venstre og Alternativet peger alle på missionen i Bosnien og langs Somalias kyst som mulige missioner.

Det er to ud af de i alt syv aktuelle EU-missioner, hvor de kan se danske soldater deltage.

Derudover peger Venstre på EU's mission ved Libyen som en mulighed.

I Bosnien er der snart valg. Formålet med EU-missionen er at bevare sikkerhed og fred i landet, der bevæger sig på kanten af konflikt.

Danske soldater har tidligere været udsendt i Bosnien under Nato, men de var nødt til at tage hjem, da missionen overgik fra Nato til EU i 2004.

Danmarks exit skyldes forsvarsforbeholdet.

Siden 2008 har forskellige flådefartøjer under EU-flag patruljeret ud for Afrikas Horn ved Somalias kyst for at bekæmpe pirateri.

Det er i dansk interesse, fordi Danmark har en af verdens største handelsflåder.

