Statsminister deler billede af sig selv efter overfald

Statsminister Mette Frederiksen (S) deler søndag et billede af sig selv for første gang, efter hun blev overfaldet på Kultorvet i Københavns fredag.

Det gør hun på det sociale medie Instagram sammen med en tekst.

- Jeg håber, I får en rigtig god valgdag, skriver hun blandt andet.

Statsministeriet har tidligere oplyst, at Mette Frederiksen ikke deltager i aktiviteter søndag, hvor der er europaparlamentsvalg.

Partiformanden for SF Pia Olsen Dyhr har blandt andet sendt en kommentar til Mette Frederiksens billede.

- Jeg stemmer ikke på S. Men jeg blev virkelig glad for at se dit ansigt, skriver hun.

Lørdag delte Mette Frederiksen også et opslag på mediet. Her stod:

- Jeg er ked af det og rystet over episoden i går, men er i øvrigt i god behold.

Statsministeren blev fredag ramt af et slag med knyttet hånd på sin ene overarm, så hun kom "ud af kurs". Det fremgår af en sigtelse, som lørdag blev læst op til et retsmøde i Retten på Frederiksberg.

Her blev en 39-årig polsk mand varetægtsfængslet.

I billedteksten søndag sender Mette Frederiksen desuden et budskab om, hvorfor det er vigtigt at stemme til EP-valget.

- Valget handler om tryghed og sikkerhed. Med krig i Europa. Klimaforandringer. Et pres på Europas ydre grænser. Og techgiganterne, der stjæler barndommen fra vores børn og unge, skriver hun.

Derudover skriver hun, at EU har brug for de danske idéer, og at Danmark har brug for et stærkt EU.

- Det betyder noget, hvem du stemmer på i dag og hver en stemme tæller, siger hun i opslaget.

Statsministerens planlagte deltagelse i arrangementer lørdag blev ligeledes aflyst efter episoden.

Politiinspektøren ved Københavns Politi Trine Møller har tidligere sagt, at politiet ser episoden som "en enkeltstående, spontan handling".

Statsministeriet sagde lørdag, at slaget har forårsaget et lettere piskesmæld.

