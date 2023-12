Statsminister: Dronning Margrethe er indbegrebet af Danmark

Statsminister Mette Frederiksen (S) takker på den danske befolknings vegne dronning Margrethe, i kølvandet på at dronningen i sin nytårstale annoncerede, at hun 14. januar abdicerer og overlader tronen til kronprins Frederik.

- Jeg vil gerne på hele befolkningens vegne rette en dybfølt tak til hendes majestæt dronningen for hendes livslange dedikation og utrættelige indsats for Kongeriget, lyder det fra Mette Frederiksen i en skriftlig udtalelse, som Statsministeriet har udsendt.

- Selv om pligten og hvervet som regent er gået i arv i mere end 1000 år, så er det alligevel svært at begribe, at tiden nu er inde til et tronskifte.

- Mange af os har aldrig kendt en anden regent. Dronning Margrethe er indbegrebet af Danmark og har gennem alle årene sat ord og følelser på, hvem vi er som folk og som nation.

/ritzau/