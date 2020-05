Statsminister forsvarer zoo-lukning: Vi kan ikke åbne alt nu

Museer og dyreparker blev siet fra i fase 2, fordi man ikke kan åbne alt på samme tid, siger statsministeren.

Zoologiske haver, museer og andre kulturinstitutioner er blevet fravalgt i fase 2, og direktører for forskellige dyreparker og museer har i de seneste dage luftet deres utilfredshed.

Men de er blevet fravalgt i denne omgang, fordi det er uforsvarligt at åbne alt på én gang.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) søndag i et interview med TV2.

- Det allervigtigste er, at der vil komme for meget aktivitet og smitte, hvis alt åbnes på samme tid. Flere vil blive smittet, og flere vil dø, siger Mette Frederiksen til TV2.

- Hvorfor det ene i stedet for det andet? Det kommer af, at vi ikke kan åbne alt på samme tid, siger statsministeren, der ikke direkte svarer på, hvorfor eksempelvis dyreparker ikke må åbne i fase 2, mens storcentre og andre godt må slå dørene op.

Statsministeren siger, at man har valgt at åbne for de steder, der giver størst samfundsøkonomisk afkast og samtidig er sundhedsfagligt forsvarligt.

Det var derfor, man i første omgang lod private arbejdspladser køre videre, siger hun.

Derefter åbnede man for liberale erhverv som frisører, senere institutioner for de mindste børn, så forældrene kunne komme på arbejde, og nu er turen kommet til blandt andet hele detailhandlen mandag.

- Når storcentre får lov at åbne i morgen, så er det, fordi mange mennesker er beskæftiget i landets storcentre.

- Det er en svær afvejning, og jeg vil garantere, at der vil opstå situationer, hvor i med rette kan sætte spørgsmålstegn ved det, vi gør, siger statsministeren.

Samtidig lyder det fra statsministeren, at hun har "kæmpestor respekt" for de zoologiske haver og kulturinstitutioner, der endnu ikke må åbne.

Men hun beder dem om at have tålmodighed.

- Til alle dem, der ikke er med i fase 1 og 2, som vi nu starter: I bliver nødt til at have tålmodighed lidt endnu, for det er den eneste sikre måde, hele det danske samfund kommer igennem denne coronavirus på, siger hun.

