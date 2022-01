Statsminister kalder sag om fængslet FE-chef alvorlig

Sagen om den fængslede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er alvorlig.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til TV 2 onsdag.

- Det er en alvorlig sag. Det er der ikke grund til at lægge skjul på, siger hun.

Hun tilføjer, at det er en sag, man helst havde været foruden.

Fagkyndige har sagt, at sagen meget vel kan få konsekvenser for de danske efterretningstjenesters samarbejde med udenlandske partnere.

Det afviser Mette Frederiksen. Hun er "meget sikker" på, at samarbejdet stadig kan fungere.

Desuden svækker sagen ikke hendes tiltro til de danske efterretningstjenester.

- Jeg har fuld tillid til de danske efterretningstjenester, siger hun.

Den hjemsendte FE-chef Lars Findsen er fængslet mistænkt for at have lækket fortrolige oplysninger.

En dommer i Københavns Byret besluttede mandag aften at forlænge varetægtsfængslingen af Lars Findsen frem til 4. februar.

Han er sigtet for at have lækket højt klassificerede oplysninger, som angår statens forhold til fremmede magter. Han nægter sig skyldig.

Årsagen til varetægtsfængslingen menes at være dommerens frygt for, at Lars Findsen på fri fod vil kunne ødelægge den efterforskning, som er i gang.

Præcist hvad han beskyldes for at have gjort, er hemmeligt for offentligheden.

Lars Findsen er en af fire nuværende og tidligere medarbejdere i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der den 8. december blev anholdt og sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger.

Tre af dem blev efterfølgende fremstillet i et hemmeligt grundlovsforhør, hvor hverken pressen eller andre tilhørere havde adgang.

Det er uvist, hvad de præcis mistænkes for at have lækket og hvornår. Der har dog i den seneste tid været flere sager i medierne om efterretningstjenesternes arbejde.

