Statsminister kritiserer Eccos markedsføring i Rusland

Statsminister Mette Frederiksen (S) kritiserer den danske skokoncern Ecco for fortsat at sælge sko i Rusland og lancerer en ny markedsføringskampagne.

Det sker til Berlingske under hendes nylige besøg i USA.

- Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at de gør, siger Mette Frederiksen om kampagnen.

Berlingske beskrev søndag på baggrund af et besøg i Rusland, at Ecco har skruet op for markedsføringen i landet.

Eksempelvis blev der sidste weekend delt rabatkuponer ud til skokoncernens 250 butikker i Rusland i forbindelse med et maraton i Moskva.

I forhold til, at Ecco har valgt at blive på det russiske marked trods den russiske invasion af Ukraine lyder det fra statsministeren, at "man bør søge andre markeder".

Også Venstres Jakob Ellemann-Jensen kritiserer Ecco for valget om at blive i Rusland.

- Da Rusland helt uprovokeret gik i krig med Ukraine, sagde jeg, at de danske virksomheder i Rusland skulle tænke sig godt om. Det synes jeg helt ærligt ikke, at Ecco har gjort, siger Venstre-formanden til Berlingske.

Ecco har tidligere forklaret, at de har valgt at beholde aktiviteterne på det russiske marked af hensyn til virksomhedens 1800 ansatte og deres familier. Ellers ville de ende på gaden, lød det.

Den nye markedsføringskampagne har Ecco ikke ønsket at kommentere over for Berlingske.

Om de to statsministerkandidaters kritik lyder der blot en understregning fra Ecco til Berlingske om, at Ecco følger "den til enhver tid siddende danske regerings regler og lovgivning for danske virksomheders aktiviteter i Rusland".

Andre store danske virksomheder som Carlsberg, Danfoss, Arla og Mærsk har modsat enten forladt Rusland helt eller er undervejs i det.

Isoleringsvirksomheden Rockwool har ligesom Ecco valgt at blive i Rusland.

Eccos beslutning har medført flere konsekvenser i Danmark.

I juli meddelte kongehuset, at Eccos prædikat som Kongelig Hofleverandør ikke ville blive forlænget, når prædikatet udløber 16. april 2023. Om det skyldes Eccos tilstedeværelse i Rusland eller noget andet, blev dog ikke uddybet af nogle af parterne.

Flere forhandlere som stormagasinkæden Magasin samt kæderne Sport24 og Eventyrsport har alle tidligere på året også valgt at stoppe samarbejdet med Ecco. Koncernens sko kan derfor ikke længere købes i kædernes butikker.

/ritzau/