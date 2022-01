Statsminister lover forhandling om sundhedsvæsen inden april

Regeringen vil fremlægge et udspil til en sundhedsreform og indkalde til forhandlinger med Folketinget.

Oppositionen har utålmodigt og længe efterspurgt en invitation til forhandlinger om en reform af sundhedsvæsnet. De kommer inden 1. april.

Det løfte giver statsminister Mette Frederiksen (S) under en hasteforespørgselsdebat i Folketinget onsdag.

Hun opremser en række årsager til, at der er behov for en reform af sundhedsvæsen, der er under pres - og konkluderer:

- Vi vil derfor præsentere vores udspil til en sundhedsreform og indkalde til forhandlinger her i det første kvartal af det år, der lige er gået i gang, siger Mette Frederiksen.

I lang tid har regeringen stået på, at det var det forkerte tidspunkt at forhandle om en reform af sundhedsvæsnet, da landet står midt i en pandemi.

Så sent som 1. januar udskød Mette Frederiksen processen i forbindelse med sin nytårstale, altså for mindre end to uger siden.

Efterfølgende har de borgerlige partier i samlet flok besluttet at indkalde statsministeren til en hasteforespørgsel.

Og i sit første svar fra talerstolen kom meldingen fra Frederiksen, og det fik Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen (V), til at afkræve svar på, om det så også var et fast løfte. Også til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi vil gerne gøre det rigtigt, og vores mål er helt klart at invitere så hurtigt, som vi overhovedet kan se, at der er luft til det. Det er i dette kvartal, som vi er inde i nu, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen henviser til, at denne regering ikke er den første, som ser sig nødsaget til at udskyde forhandlinger om sundhedsvæsnet.

Magnus Heunicke præsenterede i sidste halvdel af 2021 første del af udspillet, der handler om nærhospitaler. Men det er kun en af flere brikker.

Venstre har kaldt det tæt på "pligtforsømmelse", at regeringen ikke har været på banen, da Socialdemokratiet, siden regeringen trådte til, har sagt, at partiet ville præsentere et udspil til en reform af sundhedsvæsnet.

Statsministeren siger, at hun vil gå efter en bred politisk aftale.

- Sundhedspolitik er noget af det, der er allervigtigst for danskerne. Det er rigtig godt, hvis vi kan lave brede aftaler, siger Frederiksen.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, efterspørger igen en konkret løsning på problemet med manglen på praktiserende læger i dele af landet.

- Det er ikke lykkedes, kan man sige, tidligere at få løst det problem. Men jeg lytter mig til, at der er bred opbakning til, at det er noget af det, der skal adresseres i en kommende sundhedsreform. Derfor håber jeg, vi kan blive enige, siger Frederiksen.

