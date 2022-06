Statsminister: Måske er vi mere samlet end nogensinde om EU

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at Danmark står mere samlet end nogensinde før om EU-politikken.

Det siger hun på valgaftenen på vej ind for at holde sin valgtale.

Et overvældende flertal af vælgerne ser onsdag ud til at have stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Jeg er glad, og jeg er stolt på vegne af Danmark. Jeg mener, at vi har truffet den rigtige beslutning for os selv og for det kontinent, vi er en del af.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er faktisk noget, der tyder på, hvis tallene holder, at vi får den største tilslutning til en EU-afstemning nogensinde i de 50 år, vi har været medlem af det europæiske samarbejde.

- Dermed står vi i aften mere samlet, end vi måske nogensinde har gjort om europapolitikken. Det er selvstændigt vigtigt i en verden, hvor der er så meget splittelse, siger hun på trappen til Christiansborg.

Mette Frederiksen kalder resultatet "meget, meget overbevisende".

Socialdemokratiet har foretaget sig noget af en kovending i forhold til forsvarsforbeholdet.

Indtil for nylig mente regeringspartiet, at forsvarsforbeholdet skulle bestå, og at det ikke stod i vejen for dansk forsvarspolitik.

Men med statsministeren i front henviser Socialdemokratiet i dag til tiden før og efter 24. februar, som er datoen for den russiske invasion af Ukraine.

Det blev grunden til, at forbeholdet blev sendt til afstemning. Hun pointerer i sin tale, at det sender et meget klart signal til Danmarks allierede.

Som det ser ud nu, har omkring to tredjedele af vælgerne stemt for at afskaffe forbeholdet.

- Resultatet i dag er meget, meget overbevisende. Det er første gang, at Danmark fjerner et af vores fire forbehold.

- Måske bliver det sågar det største ja i en EU-afstemning nogensinde, siger Mette Frederiksen.

Hun lover, at hun ikke vil sende de andre forbehold til afstemning.

I 2000 var der en afstemning om euroen, og i 2015 var der afstemning om retsforbeholdet. Begge gange blev det et nej.

Det fjerde forbehold handler om unionsborgerskab, som aldrig er blevet aktuelt i EU og dermed er overflødigt.

Selv om det efter alt at dømme bliver et overbevisende ja, er statsministeren tilbageholdende med at konkludere, at den danske EU-skepsis er på retur.

- Man skal altid passe på med at tolke en masse andre ting ind i et valgresultat. Jeg tror godt, jeg tør sige, at der er en bred fornemmelse i den danske befolkning af, at vi er for lille et land til at stå alene i en så urolig verden, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/