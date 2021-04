Statsminister: Mange bornholmere følte sig glemt og overset

Mens det øvrige Danmark fejrede befrielsen i maj 1945, måtte bornholmerne vente næsten et år på friheden.

Det var en særlig situation for bornholmerne, at de ikke på samme måde som resten af Danmark kunne fejre befrielsen fra besættelsesstyrkerne i maj 1945.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S), da hun mandag eftermiddag holder et kort pressemøde som afslutningen på sit besøg på øen.

- Det var en særlig situation, at resten af Danmark var frit og kunne nyde, hvad det vil sige at være et frit land igen.

- Jeg tror, at rigtig mange dengang følte sig lidt glemt og overset.

- Det er en følelse, som en del bornholmere giver udtryk for, også i dag kan jeg mærke, siger Mette Frederiksen.

Mens den øvrige del af landet fejrede befrielsen i maj 1945, måtte Bornholm vente yderligere 11 måneder, før landet var frit.

Først 5. april 1946 - for nøjagtigt 75 år siden - forlod de russiske tropper øen.

- For alle os, der ikke er bornholmere, er det en del af danmarkshistorien, der ikke fylder så meget i den fælles historiske bevidsthed, siger Mette Frederiksen.

Hun vil ikke gøre sig til dommer over, om Bornholm dengang blev svigtet af det officielle Danmark.

- Det bekommer ikke mig 75 år efter afslutningen af begivenheden at dømme, hvordan man præcist greb opgaven an.

- Det er vigtigt at anerkende, at mange på Bornholm stadig den dag i dag ikke oplever at have fået en placering i vores fælles historie, som øen bør have og burde have haft, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren har under sit besøg deltaget i en kransenedlæggelse til minde om de ti bornholmere, der mistede livet under russiske bombardementer af øen 7. og 8. maj 1945.

Hun har desuden talt med beboere på øen, der husker besættelsestiden.

Det er også blevet tid til et besøg hos en frisør på Bornholm.

Frisørerne har haft mulighed for at holde åbent siden 1. marts - modsat resten af landet, hvor frisørerne først tirsdag kan slå dørene op.

Statsministeren roser bornholmerne for at være i stand til at holde smitten nede trods genåbningen og håber, at erfaringerne kan overføres til resten af landet.

- Bornholm er forud for resten af landet, hvad angår genåbningen. Det er gået rigtig godt. Det lover godt for resten af Danmark, som i morgen (tirsdag, red.) kan tage hul på den yderligere genåbning, siger Mette Frederiksen.

