Statsminister Mette Frederiksen er blevet gift på Møn

Efter flere udsættelser bliver statsminister Mette Frederiksen i dag onsdag gift i Magleby Kirke på Møn.

Efter flere udskydelser blev statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag eftermiddag gift med sin kæreste gennem flere år, filminstruktøren Bo Tengberg.

Vielsen skete i Magleby Kirke på Møn, hvor Mette Frederiksen og Bo Tengberg også har et sommerhus. Vielsen begyndte klokken 15 og omkring 40 minutter senere forlod parret kirken.

Ifølge Sjællandske Medier var der tale om en mindre ceremoni, hvor blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup var til stede. Ekstra Bladet skriver, at der var omkring 90 gæster til brylluppet.

- Det lykkedes, vi blev gift, sagde Mette Frederiksen ifølge Ekstra Bladet efter vielsen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) og tidligere stabschef Martin Rossen var til stede ved vielsen.

Det samme var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt statsministerens særlige rådgiver, Martin Justesen.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, var også til stede. Noget hun indikerede allerede tidligere onsdag på Facebook:

- Den danske sommer byder også på dejlige bryllupper. Glæder os til at fejre gode venner i dag, så vi har smidt arbejdstøjet og fundet festtøjet frem, skrev partiformanden.

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen ønsker på Facebook parret tillykke.

- Stort tillykke til Mette Frederiksen, der her til eftermiddag er blevet gift med sin Bo, som er en ualmindeligt rar og behagelig fyr!, skriver han.

Mette Frederiksen og Bo Tengberg mødte hinanden gennem fælles venner i 2014. Parret optrådte for alvor offentligt for første gang sammen ved Anker Jørgensens begravelse i foråret 2019.

Efter at Mette Frederiksen blev statsminister, har Bo Tengberg enkelte gange optrådt i medierne.

Det skete blandt andet ved Mette Frederiksens første åbningstale i Folketinget samt ved partiets kongres i 2019, hvor en personlig videohilsen til den nyslåede statsminister blev vist på storskærm.

- Jeg er så stolt af dig, og vores unger er stolte af dig. Og vi er simpelthen så glade for alle de gode ting, I nu kan komme til at gøre for Danmark, sagde han her.

Parret havde første planlagt bryllup i 2019, hvilket blev udskudt af den sene og lange valgkamp. Sidenhen var planen et bryllup i 2020, hvilket dog blev stoppet af reglerne for at begrænse udbredelsen af coronavirus.

Sidst var planen, at brylluppet skulle stå den 18. juli. Men her kom et EU-topmøde i vejen.

/ritzau/